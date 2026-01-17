Malgré sa démission, c'est encore Klaus Schwab qui a fait venir Trump à Davos

Le fondateur du WEF a joué un rôle décisif dans la décision du président américain de se rendre à Davos la semaine prochaine. Le Forum économique mondial et Trump étaient autrefois ennemis jurés – pourquoi cela a-t-il changé?

Patrik Müller / ch media

Klaus Schwab critique son conseil de fondation et dévoile ses propositions au Conseil fédéral. Ici une image de janvier 2021. Image: KEYSTONE

Trump et le WEF, leur relation était autrefois tout sauf idyllique. Lors de la campagne électorale de 2016, le populiste s'est présenté comme l'antithèse du «Davos Man», comme un combattant contre une élite déconnectée. Son stratège en chef de l'époque, Steve Bannon, qualifiait Davos de «fête des mondialistes» et affirmait: «Trump n'est pas un homme de Davos.»

Le «Davos Man» défend le libre-échange et l'ouverture des frontières, préfère les organisations internationales aux États-nations et est convaincu que les problèmes tels que le changement climatique ou la pauvreté ne peuvent être résolus qu'au niveau supranational. Trump incarne tout le contraire.

Mercredi prochain, Trump s'envolera pour Davos – pour la troisième fois, soit plus souvent qu'aucun autre président américain avant lui. Trump est-il devenu le «Davos Man»? Ou bien le WEF s'est-il «trumpisé»?

Les deux sont vrais.

Trump a changé...

Trump n'est plus un isolationniste pur et dur, peut-être pas dans sa rhétorique, mais dans sa politique réelle. Au lieu de se concentrer sur la politique intérieure, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation et la criminalité, il prend plaisir à jouer le rôle de gendarme du monde. Il a fait bombarder les installations nucléaires iraniennes, est intervenu dans la guerre de Gaza et a envoyé des forces spéciales pour arrêter le dictateur vénézuélien Maduro.

Cela rappelle la présidence de George W. Bush, un adversaire de Trump, dont le secrétaire d'État Colin Powell s'était exprimé au WEF 2003, peu avant que les États-Unis ne déclenchent la guerre en Irak. L'attaque était fondée sur un mensonge, comme on l'a découvert par la suite : Saddam Hussein ne possédait pas d'armes de destruction massive. La politique étrangère interventionniste de Trump est influencée par Marco Rubio, qu'il emmène avec lui à Davos.

... et le WEF a changé

Le WEF a lui aussi changé. Cela se voit à petite échelle. Le Vegi-Day appartient désormais au passé, les boulettes de viande sont de retour dans les buffets. Et à grande échelle: il y a quelques années encore, le changement climatique dominait l'agenda. Certes, certains points du programme y sont toujours consacrés, mais ils sont plutôt dissimulés. Un entrepreneur engagé au WEF qualifie cela de «green hushing»: les entreprises continuent d'investir beaucoup d'argent dans la protection du climat, mais elles n'en parlent plus, car elles craignent la réaction de Trump. À Davos, on propose désormais une table ronde avec les dirigeants des grandes compagnies pétrolières. Autre exemple: auparavant, la migration était présentée de manière positive à Davos, mais aujourd'hui, le titre d'un événement est «Le dilemme de la migration».

Les temps ont changé, tout comme Trump et le Forum économique mondial. En 2026, Donald et Davos vont bien ensemble.

À cela s'ajoute autre chose. Le WEF a besoin du président américain. Au printemps 2025, l'organisation a connu une crise sans précédent. Son fondateur, Klaus Schwab, a été contraint de démissionner à la suite d'un scandale sexuel. Les accusations se sont ensuite révélées sans fondement, mais le mal était fait. L'inscription de Trump au congrès annuel est donc tombée à point nommé. Car il est rapidement apparu évident qu'avec Trump comme figure de proue, les chefs d'État et les PDG les plus importants viendraient également, reléguant les troubles internes au second plan.

Schwab a fait venir Trump

Ironiquement, la nouvelle direction du WEF, avec ses coprésidents Larry Fink et André Hoffmann, doit la promesse de Trump à Klaus Schwab, qui avait été envoyé dans le désert. Selon les informations du journal «Schweiz am Wochenende», c'est lui qui, grâce à ses contacts directs avec le président américain, a assuré la participation de ce dernier à Davos.

Ce processus remarquable montre que l'esprit du fondateur Schwab continue de planer sur Davos. La question est de savoir: pour combien de temps encore? Les experts du WEF affirment que le congrès conservera toute sa pertinence pendant encore un ou deux ans, même sans Schwab. Mais rien ne permet de garantir qu'il en sera de même au-delà.

La crise du WEF est éclipsée par Trump. S'il venait à annuler sa participation pour l'année prochaine, ce qui entraînerait également l'absence de Zelensky et Macron, cela provoquerait rapidement des troubles. Le véritable test pour l'organisation aura lieu après le départ de Trump jeudi. (aargauerzeitung.ch)