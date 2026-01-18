Analyse

Trump permet au Forum de Davos de cacher son malaise

Klaus Schwaab, le fondateur du WEF, a joué un rôle décisif dans la décision du président américain de se rendre à Davos la semaine prochaine. Le Forum économique mondial et Trump étaient autrefois ennemis jurés – pourquoi cela a-t-il changé?

Patrik Müller / ch media

Plus de «Suisse»

Trump et le WEF. Cette relation n'avait rien d'idyllique par le passé. Lors de sa campagne électorale de 2016, Donald Trump s'était présenté comme l'antithèse du «Davos Man», qu'il décrivait comme le membre d'une élite déconnectée. Son stratège en chef de l'époque, Steve Bannon, qualifiait Davos de «fête des mondialistes» et affirmait:

«Trump n'est pas un homme de Davos»

Le «Davos Man» défend le libre-échange et l'ouverture des frontières, préfère les organisations internationales aux Etats-nations et est convaincu que les problèmes, tels que le changement climatique ou la pauvreté, ne peuvent être résolus qu'au niveau supranational. Trump incarne tout le contraire.

Pourtant, mercredi prochain, Trump s'envolera pour Davos pour la troisième fois, soit plus souvent qu'aucun autre président américain avant lui. Trump est-il devenu le «Davos Man»? Ou bien le WEF s'est-il «trumpisé»?

Les deux sont vrais.

Trump a changé...

Trump n'est plus un isolationniste pur et dur. Il garde tient peut-être de tels arguments dans ses discours, mais sa politique réelle dit tout autre chose.

Au lieu de se concentrer sur la politique intérieure, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation et la criminalité, il prend plaisir à jouer le rôle de gendarme du monde. Il a fait bombarder les installations nucléaires iraniennes, est intervenu dans la guerre de Gaza et a envoyé des forces spéciales pour capturer le dictateur vénézuélien Maduro.

... et le WEF a changé

Le WEF a lui aussi changé. Cela se voit à petite échelle. Le Vegi-Day appartient désormais au passé, les boulettes de viande sont de retour dans les buffets. Et à grande échelle: il y a quelques années encore, le changement climatique dominait l'agenda. Certes, certains points du programme y sont toujours consacrés, mais ils sont plutôt dissimulés.

Un entrepreneur engagé au WEF qualifie cela de «green hushing»: les entreprises continuent d'investir beaucoup d'argent dans la protection du climat, mais elles n'en parlent plus, car elles craignent la réaction de Trump. A Davos, on propose désormais une table ronde avec les dirigeants des grandes compagnies pétrolières. Autre exemple: auparavant, la migration était présentée de manière positive à Davos, mais aujourd'hui, le titre d'un événement est «Le dilemme de la migration».

Les temps ont changé, tout comme Trump et le Forum économique mondial. En 2026, Donald et Davos vont bien ensemble.

A cela s'ajoute autre chose. Le WEF a besoin du président américain. Au printemps 2025, l'organisation a connu une crise sans précédent. Son fondateur, Klaus Schwab, a été contraint de démissionner à la suite d'un scandale sexuel. Les accusations se sont ensuite révélées sans fondement, mais le mal était fait. L'inscription de Trump au congrès annuel est donc tombée à point nommé. Car il est rapidement apparu évident qu'avec Trump comme figure de proue, les chefs d'Etat et les PDG les plus importants viendraient également, reléguant les troubles internes au second plan.

Schwab a fait venir Trump

Ironiquement, la nouvelle direction du WEF, avec ses coprésidents Larry Fink et André Hoffmann, doit la venue de Trump à Klaus Schwab. Selon nos informations, c'est lui qui, grâce à ses contacts directs avec le président américain, a assuré la participation de ce dernier à Davos.

Ce processus remarquable montre que l'esprit du fondateur Schwab continue de planer sur Davos. La question est de savoir: pour combien de temps encore? Les experts du WEF affirment que le congrès conservera toute sa pertinence pendant encore un ou deux ans, même sans Schwab. Mais rien ne permet de garantir que cela perdurera ensuite.

La crise du WEF est éclipsée par Trump. S'il venait à annuler sa participation pour l'année prochaine, cela entraînerait certainement les absences de Zelensky et Macron. De quoi provoquer de nouveaux troubles. Le véritable test pour l'organisation aura lieu après le départ de Trump jeudi.