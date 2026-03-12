ciel clair
Les victimes des dégradations homophobes à Nyon s'expriment

Marius Diserens, personnalite politique vaudoise, gauche, decouvre son portrait en compagnie de la photographe Chloe Bonnard, droite, lors du reaccrochage des portraits vandalises de l&#039;exposition ...
Marius Diserens, personnalité politique vaudoise, découvre son portrait après le vandalisme de l'exposition Voices of EquALLity, le jeudi 12 mars 2026 à Nyon. Image: KEYSTONE

Les portraits de l'exposition Voices of EquALLity, vandalisés le week-end dernier dans la ville vaudoise, ont été remplacés. Le réaccrochage s'est accompagné d'un moment symbolique.
12.03.2026, 22:1012.03.2026, 22:10

Le rendez-vous était donné à 18h00 sur la place du château à Nyon (VD). Les portraits de l'exposition Voices of EquALLity vandalisés le week-end dernier ont été officiellement remplacés. Le réaccrochage s'est accompagné d'un moment symbolique, qui a réuni les deux victimes des tags discriminatoires Lucie Steffen et Marius Diserens aux côtés d'une centaine de personnes. L'un des messages: «l'égalité et le respect ne reculent pas face à l'intimidation.»

«Geste de haine»

«Un geste de haine a tenté d'effacer des visages, des histoires, des existences. Mais cet acte infâme n'a pas effacé, il a révélé», a réagi l'artiste Chloé Bonnard, qui a réalisé les photographies des personnalités romandes pour le projet de l'association Les Romandes.

«Si nous sommes là, c'est pour démontrer qu'aucune personne n'est illégitime, que chacun et chacune a sa place dans l'espace public», s'est exclamée à son tour Christiane Piazzini, déléguée à l’intégration de la Ville de Nyon.

Sous les applaudissements, les victimes des actes de vandalisme ont, eux aussi, pris la parole. «Pour être honnête, j'ai beaucoup hésité à parler ce soir, a admis Lucie Steffen. Mais ne rien dire reviendrait à m'invisibiliser. Cela irait à l'encontre du but et du coeur de cette exposition. Et cela pourrait laisser penser que cette dégradation m'a atteinte, alors que pas du tout.»

«Enormément de haine»: elle quitte son parti à cause de l'homophobie

«Elle ne m'a pas atteinte, non, mais elle démontre à quel point il est important de visibiliser et normaliser les minorités. Elle donne donc encore plus de sens à cette exposition, dont j'étais déjà fière de faire partie.»

«Normaliser les minorités»

Devant la centaine de personnes présentes, Marius Diserens, conseiller communal nyonnais, a reconnu:

«Votre présence est extrêmement cathartique pour moi. On me demande, après un week-end tourmenté, comment je me sens, si je vais bien. La réponse est: malheureusement, très bien, parce que je suis bien trop habitué à cette violence et à cette oppression-là.»

Ces actes «montrent jusqu'à quel point les personnes vont pour nier notre existence, pour nous déshumaniser. Votre présence ici, aussi nombreux et nombreuses, me rappelle que ce n'est pas la norme et que ça ne devrait pas l'être.»

Après les prises de parole, les photographies ont été officiellement remplacées. Les deux portraits, qui avaient été recouverts d'un voile noir depuis les actes de vandalisme, ont donc été réimprimés. Au moment d'évoquer cette action mardi, les organisatrices et la Ville avaient également annoncé avoir porté plainte, les tags discriminatoires ciblant spécifiquement les minorités de genre.

Le calvaire se poursuit pour l'auteur de la demande en mariage de rêve

L'exposition engagée à Nyon est la première étape du projet Voices of EquALLity, qui devra fleurir dans quatre autres villes: Genève, Renens et Lausanne. Elle se veut un projet itinérant, urbain, engagé et fédérateur, qui met en lumière 36 personnalités romandes, inspirantes et profondément engagées dans leur région. (ag/ats)

