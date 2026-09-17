Les quenottes des Suisses ont urgemment besoin de soins réguliers. Image: Shutterstock

Ce geste négligé par les Suisses cache «un risque systémique pour la santé»

Brosse à dents manuelle, 30 secondes et c’est fini: voici à quoi ressemble le brossage pour de nombreux Suisses. Une nouvelle étude révèle qui néglige le plus ses dents et pourquoi la génération Z fait justement figure de mauvaise élève.

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Deux minutes, deux fois par jour: c’est ce que répètent les dentistes depuis l’école primaire. Pourtant, une grande partie de la population suisse ne respecte pas cette recommandation, selon une nouvelle étude réalisée pour Oral-B. Et c’est précisément la génération qui optimise d’ordinaire tous les aspects de son quotidien qui s’en sort le moins bien.

Les chiffres: 54% des personnes interrogées continuent de se brosser les dents à la main, seules 28% utilisent une brosse à dents électrique rotative et 17% une brosse à dents sonique. La principale raison invoquée pour rester fidèle à la brosse manuelle est tout simplement l’habitude (53%), suivie par la conviction qu’elle permet un brossage tout aussi minutieux (39%).

Les utilisateurs d’une brosse électrique prennent manifestement le brossage plus au sérieux: seuls 20% d’entre eux restent régulièrement en dessous de la durée recommandée, contre 29% chez les adeptes de la brosse manuelle.

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Le fil dentaire peine lui aussi à s’imposer: à peine plus d’un quart des personnes interrogées l’utilisent quotidiennement. Là encore, les habitudes diffèrent selon le type de brosse. Les utilisateurs d’une brosse électrique recourent nettement plus souvent au fil dentaire (33%) que ceux d’une brosse manuelle (21%). Ceux qui font déjà un effort avec leur brosse semblent donc aussi plus consciencieux pour le reste de leur routine.

La génération Z se distingue particulièrement. Parmi les 16 à 29 ans, 36% se brossent généralement les dents pendant moins de deux minutes, contre seulement 16% des 60 à 74 ans. Les jeunes sont également moins nombreux à accorder de l’importance à un brossage minutieux (47%, contre 69%). Ils sont 16% à signaler des saignements des gencives à chaque brossage, contre seulement 2% des plus âgés. Ironie de la situation: cette jeune génération pourtant férue de technologie ne se tourne pas davantage vers la brosse électrique. Sans surprise, son prix constitue un frein.

Les différences sont aussi géographiques: en Suisse romande, 36% des personnes interrogées se brossent généralement les dents pendant moins de deux minutes, contre 21% en Suisse alémanique. La brosse manuelle est également nettement plus répandue en Suisse romande, où elle est utilisée par 65% des sondés, contre 51% outre-Sarine.

Le dentiste Daniel Grotzer replace également ces résultats dans leur contexte sanitaire: «Une mauvaise hygiène dentaire n’est pas seulement un problème esthétique, mais un risque systémique pour la santé.» Elle aurait notamment des effets sur les marqueurs inflammatoires, le risque d’infarctus, la glycémie et le système immunitaire.

Le brossage a surtout lieu le soir: 72% des personnes interrogées se brossent les dents avant d’aller se coucher, mais seulement 47% le font directement après le réveil ou après avoir mangé. Avant un rendez-vous galant, seuls 32% empoignent leur brosse à dents, les femmes nettement plus souvent que les hommes.

Puisqu’on parle de rendez-vous galant: la mauvaise haleine n’incite qu’environ une personne sur quatre à se brosser à nouveau les dents dans la journée (24%). Sur ce point, femmes et hommes portent des jugements très différents. Parmi les femmes, 61% considèrent la mauvaise haleine comme un signe de négligence, contre seulement 51% des hommes. De manière générale, ces derniers se montrent moins sévères: ils ont tendance à juger avec davantage d’indulgence la mauvaise haleine, les dents très tachées ou, à l’inverse, extrêmement blanches. La tendance s’inverse uniquement pour les dents de travers et les espaces entre les dents, les femmes se montrent alors plus tolérantes. (trad. hun)