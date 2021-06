Les premiers résultats tombent ici et là quant au sort des initiatives agricoles. Voici ce que disent pour l’instant les cantons romands:



A Genève, l’initiative Eau propre serait rejetée à 53,5% après le dépouillement de 95% des bulletins. Le texte sur les pesticides serait aussi rejeté à 51,33%.



Dans le canton de Vaud, alors que 55% des bulletins sont dépouillés, l’initiative Eau propre serait refusée à 70% et celle sur les pesticides à plus de 66%.



A Fribourg, où 74 communes sur 129 ont été dépouillées, le texte Eau potable propre se dirige vers un non à 66,2%. Ce serait non à 65,3% pour l’initiative sur les pesticides.



Dans le canton du Valais, le rejet des textes est encore plus important: 78,5% de «non» à l’initiative Eau potable propre et rejet à 77,6% du texte sur les pesticides. Pour l’heure, 81,3% des communes ont donné leurs résultats.



Sur Neuchâtel, après le dépouillement de 21 communes sur 27, c’est non à 65,6% des voix à l’initiative Eau potable propre et un rejet à 62,55% du texte sur les pesticides.



Enfin, dans le Jura, c’est non à 66,5% pour le texte Eau potable propre et à 62,5% pour l’initiative sur les pesticides. Là aussi, ce sont des résultats intermédiaires.