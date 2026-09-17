«Les réseaux personnels restent importants» pour trouver un logement en Suisse. Image: montage watson

Le marché caché du logement pénalise certains Suisses

Trouver un appartement en Suisse ne dépend pas seulement du niveau des loyers ou du taux de logements vacants. Une nouvelle analyse de Comparis montre que le nombre de biens publiquement proposés varie fortement d'une ville à l'autre. Et Lausanne se distingue particulièrement.

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Comparis a analysé 44 654 nouvelles annonces de location publiées sur son portail entre fin juin 2025 et fin juin 2026 dans les dix plus grandes villes du pays. En chiffres absolus, Zurich arrive en tête, devant Genève, Bâle et Lausanne. Mais rapportée au nombre d'habitants, la situation change complètement.

Lugano domine avec 53 annonces publiées en un an pour 1000 habitants. Lausanne arrive juste derrière avec 39, devant Bienne, Saint-Gall et Bâle, toutes trois à 33. Genève en compte 29 sur la période, tandis que Zurich n'en totalise que 28 pour 1000 habitants et Berne 26. L'offre publique est encore plus faible à Winterthour (18) et Lucerne (16). Proportionnellement à sa population, Lugano affiche ainsi plus de trois fois plus d'annonces que Lucerne.

Près d'un logement sur deux trouvé sur un portail

Mais les annonces publiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Une enquête représentative menée par Comparis auprès de 1038 adultes, en août 2026, montre que 47% des personnes interrogées ont utilisé un portail immobilier lors de la recherche de leur logement actuel, donc moins de la moitié des individus qui souhaitent ou doivent déménager.

Le bouche-à-oreille reste puissant: 33% ont sollicité avec succès leur famille, leurs amis ou leurs connaissances. Les réseaux sociaux et les contacts directs avec les régies atteignent chacun 10%. Au final, 44% des personnes interrogées ont effectivement trouvé leur logement via un portail immobilier. Presque autant, 41%, l'ont décroché sans passer par une annonce publique. Le réseau personnel a notamment permis à 27% des sondés de trouver leur logement.

Si «les portails immobiliers sont le moyen le plus important pour trouver un nouveau logement», dans un marché tendu, Dirk Renkert, expert Argent chez Comparis, conseille d'utiliser plusieurs canaux simultanément.

Les jeunes cherchent davantage en ligne

Autre constatation de l'étude, les habitudes varient fortement selon l'âge. Parmi les 18-35 ans, 53% ont utilisé des portails immobiliers, contre 52% des 36-55 ans et seulement 31% des personnes de 56 ans et plus.

L'écart est également visible au moment de signer: 51% des 18-35 ans ont trouvé leur logement grâce à un portail, contre seulement 30% des plus de 55 ans. Ces derniers comptent davantage sur leur entourage: 33% ont trouvé leur logement grâce à leur réseau personnel, contre 24% des 18-35 ans.

La différence apparaît aussi entre ville et campagne. Les plateformes numériques ont permis de trouver un logement à 45% des citadins et 46% des habitants d'agglomérations, mais seulement 37% des personnes vivant à la campagne. Dans les zones rurales, 31% sont passées par leur réseau personnel, contre 24% en ville. Un avantage qui n'est toutefois pas accessible à tous. Parmi les personnes n'ayant utilisé ni réseau personnel ni réseaux sociaux, 29% disent ne pas avoir accès à de tels contacts. Pour Comparis, cela souligne l'importance de maintenir un accès aussi large et transparent que possible aux logements proposés publiquement. (hun)