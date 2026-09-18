La situation a assez duré, l'élue verte Delphine Klopfenstein Broggini demande que les CFF agissent pour l'arc lémanique. Image: montage watson

Retards CFF: cette élue réclame un rabais pour les Romands

Pas une semaine, ou presque, sans que l'axe CFF Genève-Lausanne ne soit perturbé, bloqué ou interrompu. De l'autre côté, les prix bondissent et les temps de trajets s'allongent. Une élue tape du poing.

Plus de «Suisse»

Pannes, retards, trajets plus longs: face à la situation sur la ligne Lausanne-Genève, la conseillère nationale verte Delphine Klopfenstein Broggini veut que les voyageurs paient moins cher. La Genevoise va déposer une motion demandant un geste financier pour les billets et abonnements, relate Le Temps.

«Peut-on durablement demander un effort tarifaire comparable à des voyageuses et voyageurs qui ne bénéficient pas d’un service comparable?», s'interroge l'élue, membre de la Commission des transports du Conseil national.



Selon les chiffres d'OuestRail, association dont elle est vice-présidente, le trajet Lausanne-Genève dure aujourd'hui 39 minutes, soit six minutes de plus qu'il y a vingt ans. Dans le même temps, les temps de parcours depuis Zurich ont diminué vers Saint-Gall, Lucerne ou Berne.

Pour Delphine Klopfenstein Broggini, le problème est d'autant plus préoccupant qu'elle ne voit «aucune perspective d'amélioration rapide». Elle pointe notamment le projet Transports'45 du Conseil fédéral, qui ne prévoit pas le tunnel ferroviaire Morges-Perroy dans la prochaine étape d'aménagement qui doit être soumise au Parlement en 2027.

La ligne Lausanne-Genève souffre également de l'absence d'une véritable alternative ferroviaire en cas d'interruption. Une faiblesse spectaculairement apparue en 2021 avec le «trou de Tolochenaz», qui avait paralysé le trafic.



«Le Conseil fédéral doit faire un geste en direction des pendulaires de l'Arc lémanique, à lui de voir à quelle hauteur», estime l'élue. «Sinon, à lui de justifier que des tarifs comparables puissent s’appliquer lorsque la fréquence, la fiabilité et les alternatives disponibles diffèrent sensiblement d’une région à l’autre», poursuit-elle dans les colonnes du quotidien genevois. Sa motion ne fixe donc pas le montant du rabais demandé. La Genevoise veut aussi agir à plus long terme. Une seconde motion doit demander que l'équité territoriale soit davantage prise en compte lors de la planification et de la priorisation des futurs projets ferroviaires. (hun)