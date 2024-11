Votation sur les autoroutes: Lisa Mazzone (Verts) et Nicolas Kolly (UDC) s'expriment.

Les Suisses ne «voulaient pas revenir dans les années 1980»

Les Suisses ont voté: l'élargissement des autoroutes, c'est «nein». Ce camouflet du Conseil fédéral et du Parlement est aussi une grande victoire pour les écologistes. Comment expliquer ce résultat? Réactions à chaud.

Plus de «Suisse»

La tension aura été forte, ce dimanche, sur le sujet des autoroutes. Malgré un certain suspense, le peuple suisse a refusé le plan d'aménagement prévu par le Département fédéral des transports, à 52,7%. Il n'y aura notamment pas de troisième voie sur l'A1.

Tous les détails des votations: En direct Voici (enfin) les résultats finaux des votations

Pour Albert Rösti et le Conseil fédéral, c'est un échec. Pour les Verts, la satisfaction est grande. A l'image de sa présidente, la Genevoise Lisa Mazzone, qui n'hésite pas à parler de «sensation pour les écologistes».

Lisa Mazzone après l'annonce des résultats, dimanche. Keystone

Ou encore:

«Cette victoire, c'est l'équivalent de l'acceptation de la 13ᵉ rente AVS pour le mouvement vert» Lisa Mazzone, présidente des Verts

La présidente des Verts fait ici référence à la large victoire de la gauche syndicale, en mars dernier. «La population est prête pour un tournant en matière de mobilité», lance-t-elle. «L'évidence scientifique s'est imposée: construire plus de routes, c'est créer plus de bouchons et augmenter le bruit. La population n'en veut pas, les gens concernés l'ont clairement montré, comme à Genève et à Bâle, par exemple.»

Sur ce sujet: Pourquoi le trafic d'évitement sera capital dimanche

Contre un «retour aux années 1980»

Elle continue: «Les votants veulent un tournant en matière de mobilité, avec plus de transports publics qui desservent mieux les agglomérations et les rendre moins chers.»

«Il faut écrire une nouvelle page de l'histoire de la mobilité» Lisa Mazzone, présidente des Verts

Mais ce refus, c'est aussi un sacré revers pour Albert Rösti, à la tête du Département des transports. «Le Conseil fédéral et le Parlement ont perdu une nouvelle fois. Ils mènent une politique qui passe à côté des besoins de la population, qui attend des projets pour le futur», assène Lisa Mazzone. Qui ajoute:

«Ce projet voulait nous faire revenir dans les années 1980» Lisa Mazzone, présidente des Verts

Un vote «anti-voiture, mais pas majoritaire»

Au sein du parti d'Albert Rösti, qui était en faveur des projets d'extension, la journée de dimanche est l'occasion de faire le point sur la situation. Pour Nicolas Kolly, conseiller national UDC fribourgeois, l'analyse est différente de celle de Lisa Mazzone:

«On pourrait penser que le vote d’aujourd’hui est celui de la gauche anti-voiture, qui était prévisible, mais n’est pas majoritaire en Suisse...» Nicolas Kolly, conseiller national (UDC/FR)

«Mais il y a aussi ces autres votants, dont certains de droite, qui ne veulent pas du goudronnage du pays et veulent préserver notre paysage», estime-t-il. «Je pense qu’on retrouvera ce genre de citoyens pour l'initiative de l’UDC "Pas de Suisse à 10 millions"».

Nicolas Kolly. KEYSTONE

Il déroule le fil: «Et puis il y a également tous les votants de régions qui n’étaient pas concernés et se sont prononcés contre.» Il précise avoir «soutenu ce projet au titre de la solidarité nationale», mais «je respecte ce choix et demande que cet argent soit rendu aux Suisses avec des baisses du prix de l’essence».