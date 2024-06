92 pays et 60 chefs d'Etat attendus au Bürgenstock

L'arrivée par hélicoptère du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Bürgenstock vendredi soir. Keystone

Le sommet pour la paix contre l'Ukraine s'apprête à débuter samedi en présence de 92 pays et 60 chefs d'Etat et de gouvernement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé en Suisse vendredi soir.

Un total de 92 pays, dont près de 60 chefs d'Etat et de gouvernement, participeront à la conférence pour la paix en Ukraine au Bürgenstock (NW). Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est désormais annoncé. L'Arabie saoudite enverra son chef de la diplomatie.

Dans la liste publiée vendredi par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) figurent près d'une cinquantaine de pays occidentaux. Au total, 56 chefs d'Etat et de gouvernement, auxquels s'ajoute la vice-présidente américaine Kamala Harris, seront accueillis par la présidente de la Confédération Viola Amherd et le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

Jeudi encore, des sources proches du dossier affirmaient que la délégation britannique serait emmenée par le secrétaire aux affaires étrangères David Cameron. Désormais, le premier ministre, en difficulté à quelques semaines des élections dans son pays, est confirmé.

L'attitude des BRICS, proche de Moscou, était la plus attendue. Le Brésil sera comme prévu observateur, tout comme le Saint-Siège. L'Inde a décidé d'envoyer un haut responsable du ministère des Affaires étrangères, Pavan Kapoor, jusqu'à récemment ambassadeur en Russie.

L'Arabie saoudite dépêchera elle son ministre des Affaires étrangères Faisal bin Fahrad al-Saud. L'Afrique du Sud préfère envoyer un émissaire, alors que la Chine est sans surprise absente, comme elle l'avait laissé entendre.

La participation des BRICS sera similaire à celle observée en janvier au moment de la dernière grande réunion préparatoire à Davos (GR), qui se tenait alors au niveau des conseillers à la sécurité nationale.

Meloni, Macron et Scholz

Pour le reste, la liste est assez conforme aux noms qui avaient circulé ou avaient été dévoilés. Tout comme M. Sunak, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et celui du Japon Fumio Kishida viendront directement depuis le G7 samedi et dimanche dans l'hôtel nidwaldien.

Parmi les pays dits du Sud, figurent plusieurs présidents africains comme l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, le Kényan William Ruto ou encore le Somalien Sheikh Hassan Mohammud. Côté sud-américain, leurs homologues argentin Javier Milei, colombien Gutavo Petro, chilien Gabriel Boric et équatorien Daniel Noboa feront le déplacement.

Tous les membres de l'UE ne seront pas représentés au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement. Proche de la Russie, la Hongrie et la Slovaquie n'enverront que leurs chefs de la diplomatie. Tout comme la Roumanie. En revanche, le président du Conseil européen Charles Michel, celle de la Commission européenne Ursula von der Leyen et celle du Parlement européen Roberta Metsola seront bien là.

Zelensky déjà arrivé

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, est arrivé en Suisse dès vendredi soir. Il a atterri peu après 17h00 à l'aéroport de Zurich, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

Il a été accueilli notamment par l'ambassadeur suisse en Ukraine, Felix Baumann, et par l'ambassadrice ukrainienne en Suisse, Iryna Wenediktova. Le président ukrainien a ensuite poursuivi son voyage en hélicoptère jusqu'au Bürgenstock.

Comme prévu également, l'ONU s'affiche comme observatrice. La sous-secrétaire générale aux affaires politiques est attendue. (jch/ats)