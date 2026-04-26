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Olivier Riesen, met fin au projet de co-syndicature

Olivier Riesen élu syndic à Nyon, mettant fin au projet de co-syndicature rose-verte

Olivier Riesen (PLR) a remporté l'élection à la syndicature de Nyon, avec 52,01 % des voix, contre Pierre Wahlen (Verts) qui portait une proposition de syndicature partagée avec le PS.
26.04.2026, 15:0826.04.2026, 15:08
Olivier Riesen, (PLR), candidat a la syndicature de la ville de Nyon pose a l&#039;occasion des elections communales vaudoises le samedi 25 avril 2026 a Nyon. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Olivier RiesenKeystone

Il n'y aura pas de co-syndicature rose-verte à Nyon (VD) pour succéder à l'ère Daniel Rossellat. Le candidat de droite, le PLR Olivier Riesen, a remporté dimanche l'élection contre son adversaire écologiste Pierre Wahlen, porteur d'une syndicature partagée avec le PS.

Olivier Riesen a obtenu 52,01% des suffrages (2522 voix) contre 45,04% pour Pierre Wahlen (2184 voix), selon les résultats officiels publiés par la Ville de Nyon. L'élu PLR avait l'appui des forces du centre-droit. Le taux de participation s'est monté à 32,85%.

M. Riesen s'est présenté en soulignant que le centre-droit avait fait un «très beau score» aux communales et décroché la majorité au législatif. Il s'est porté candidat à la syndicature pour rééquilibrer les forces et faire le pont avec le Conseil communal pour trouver de bons compromis, avait-il expliqué avant le scrutin.

Pour rappel, le socialiste Alexandre Démétriadès était arrivé en tête du second tour de l'élection à l'exécutif nyonnais le 29 mars dernier, devant Pierre Wahlen. Olivier Riesen avait terminé quatrième. La future municipalité sera composée de trois PS, un Vert, deux PLR et un membre du Parti indépendant nyonnais (PIN).

Rare ville sans élection tacite

L'élection à la Municipalité de Nyon était scrutée de près, du fait de cette proposition de co-syndicature par l'alliance rose-verte. C'était aussi la seule grande ville du canton à ne pas avoir connu d'élection tacite à l'issue des municipales.

Le Vert Pierre Wahlen et le socialiste Alexandre Démétriadès, qui se connaissent et collaborent depuis de nombreuses années, avaient annoncé vouloir faire le pari d'une «forme moderne de syndicature fondée sur la coopération et le partage». Etant donné qu'un seul nom pouvait légalement figurer sur les listes officielles, c'est le «minoritaire» de l'alliance – soit Wahlen – qui avait été inscrit.

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Le duo de gauche prônait un modèle qu'il espérait «exemplaire». Mais les deux élus appelaient aussi de leurs voeux une révision de la loi sur les communes, qui permettrait de débattre de ces questions.

En 2021 à Yverdon-les-Bains, Pierre Dessemontet (PS) et Carmen Tanner (Vert-e-s) avaient proposé une co-syndicature, une première dans le canton. Mais l'aventure n'a duré qu'une législature: le socialiste ne s'est pas représenté et la Verte n'a pas été réélue. (dal/ats)

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