Qui est la nouvelle patronne de Fedpol? Réponse en 5 points

Eva Wildi-Cortés, vice-directrice de l'Office fédéral de police, succédera à Nicoletta della Valle comme directrice.

Le conseiller fédéral Beat Jans a présenté, ce mercredi 20 novembre, Eva Wildi-Cortés comme nouvelle directrice désignée de l'Office fédéral de police (Fedpol). Actuelle suppléante de Nicoletta della Valle – qui quitte ses fonctions le 31 janvier 2025 –, elle évolue au sein de Fedpol depuis 20 ans.

Quel est le parcours d'Eva Wildi-Cortés?



Agée de 49 ans, diplômée de l'Université de Berne, Eva Wildi-Cortés est mariée et a trois enfants. Depuis 2012, elle dirige le domaine de direction Gestion des ressources et stratégie. Elle a été nommée directrice suppléante de Fedpol en 2016.

Eva Wildi-Cortés et son ministre de tutelle, Beat Jans. Image: KEYSTONE

Eva Wildi-Cortés est diplômée de l'Université de Berne, où elle a obtenu un master en économie et sciences politiques. Entre 2002 et 2004, elle a occupé un rôle clé en tant que responsable adjointe dans le projet de réexamen du système de sécurité intérieure de la Suisse (USIS). Par ailleurs, elle a représenté Fedpol au sein de la commission de la CCDJP dédiée à la formation policière et siège au conseil de fondation de l’Institut suisse de police.

Pourquoi Eva Wildi-Cortés a-t-elle été choisie?

Eva Wildi-Cortés répond pleinement aux exigences de la fonction, de par son bilan et sa longue et riche expérience dans l'administration et l'environnement du travail de police, indique mercredi le Conseil fédéral.

Elle excelle en gestion, indique le gouvernement, notamment dans la conduite de projets complexes et de task forces, et dispose d’une solide expertise en management d’équipes. Le Conseil fédéral est convaincu qu’elle saura représenter l’Office fédéral de la police avec compétence et crédibilité, tant sur le plan national qu’international.

Quelles seront ses missions?

En tant que directrice de Fedpol, Eva Wildi-Cortés dirigera une unité administrative de plus de mille collaborateurs. Elle sera chargée de définir et de piloter la stratégie de l’Office fédéral et jouera un rôle clé dans le développement et l’application de la politique nationale de sécurité intérieure de la Suisse. Elle coordonnera les échanges entre Fedpol, le Parlement, le Ministère public de la Confédération et les cantons, tout en représentant l’Office auprès des autorités et organisations, tant en Suisse qu’à l’international.

Qui était Nicoletta della Valle?

Nicoletta della Valle, directrice actuelle de Fedpol, quittera ses fonctions le 31 janvier 2025, après avoir remis sa démission. Agée de 62 ans, Nicoletta della Valle a pris la tête de Fedpol le 1er août 2014. Pendant son mandat, elle a concentré ses efforts sur la lutte contre la grande criminalité et le crime organisé, tout en s'engageant pour l'amélioration de la poursuite pénale.

Le gouvernement a salué son «engagement infatigable» et sa «contribution exceptionnelle» dans ces domaines clés.Avant de devenir directrice de Fedpol, Nicoletta della Valle avait exercé en tant que juriste aux Services psychiatriques universitaires du canton de Berne. Elle avait également occupé le poste de directrice suppléante de Fedpol et travaillé au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police. (jah)