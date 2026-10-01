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Politique

Primes maladie: le PLR accuse le Centre, et ça ne passe pas

Die Nationalraete Maja Riniker, FDP-AG, links, und Philipp Matthias Bregy, Mitte-VS, diskutieren an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 16. Dezember 2025, in Bern. (KEYSTONE/Pet ...
Le PLR et le Centre ont déjà été en meilleurs termes. Ici, la conseillère nationale PLR Maja Riniker et le président du Centre, Philipp Matthias Bregy.Image: keystone

«Le Centre coûte des milliards à la population»: le PLR hausse le ton

Après l'annonce de la hausse des primes pour l'année 2027, le PLR et le Centre s'affrontent sur l'augmentation des coûts de la santé, tout en s'accusant mutuellement de les faire flamber.
01.10.2026, 09:3401.10.2026, 09:34
Henry Habegger

L'accusation est violente. «Le Centre coûte des milliards à la population», a fulminé mardi le PLR dans un communiqué. Les primes d'assurance-maladie augmenteraient sans frein «parce que le Centre bloque des réformes centrales», affirme le parti, coprésidé par Susanne Vincenz-Stauffacher et Benjamin Mühlemann.

Ce reproche fait écho à une intervention parlementaire du PLR intitulée «la qualité plutôt que la quantité», que quelques conseillers aux Etats du Centre ont contribué à enterrer en mars et qui aurait possiblement permis d'économiser des milliards de francs dans le système de santé.

Accusations mutuelles

Le président du Centre, Philipp Matthias Bregy, rétorque:

«Le Centre fait de la politique pour les gens, pas contre d'autres partis»
La hausse des primes pourrait cacher une autre mauvaise nouvelle
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D'autre part, l'accusation du PLR selon laquelle le Centre coûterait des milliards à la population suisse ne passe pas. Selon lui, c'est le contraire qui est vrai:

«Du point de vue du Centre, l’intervention évoquée aurait, sous cette forme, conduit à une hausse des coûts, tout comme les salaires élevés des PDG des caisses-maladie, soutenus par le PLR, ne permettent pas de réduire les coûts.»

Philipp Matthias Bregy fait ici allusion au fait que, le jour même où il a envoyé son communiqué, le PLR a été le seul parti à voter contre une intervention du PS visant à plafonner les salaires des patrons de caisses maladie, dont certains gagnent aujourd'hui jusqu'à un million de francs par an.

Le conseiller national zurichois PLR Andri Silberschmidt avait balayé ce plafonnement en le qualifiant de «loi des granules homéopathiques», qui ne rapporterait rien d'autre qu'«au mieux un sentiment positif».

Le PLR veut maintenant déposer à nouveau son intervention et compte sur le Centre. Qu'il apporte cette fois son soutien paraît douteux, à en juger par la réponse de Philipp Matthias Bregy.

Primes maladie: cette réforme fait espérer une baisse en 2028
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Cet échange de piques ne sera, selon toute vraisemblance, pas le dernier. Car la course au Conseil fédéral s'intensifie à Berne. Lors des élections parlementaires dans un an, il s'agira aussi de savoir lequel des deux partis peut prétendre à deux sièges au Conseil fédéral. Pour l'instant, le PLR reste favori, mais le Centre entend changer cela. (trad. ysc)

Andri Silberschmidt, FDP-ZH, spricht waehrend der Debatte zum Thema &quot;PFAS&quot;, waehrend der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 9. September 2025 im Nationalrat in Bern. (KEY ...
Andri Silberschmidt n'est pas favorable à l'instauration de plafonds salariaux pour les dirigeants des caisses d'assurance maladie.Image: keystone
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