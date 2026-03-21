Lisa Mazzone appelle les Vert-e-s à tenir leur ligne
La présidente des Vert-e-s Suisses Lisa Mazzone a exhorté samedi les membres de son parti à défendre leurs valeurs, même dans une période difficile. Elle a notamment appelé une nouvelle fois à sortir des énergies fossiles et à défendre les migrants.
Célébrant les récentes victoires écologistes aux élections à Zurich ou dans le Bade-Wurtemberg, la Genevoise a souligné devant l'assemblée des délégués à Liestal (BL) que:
Et d'ajouter, selon la version écrite de son discours, que:
Donald Trump vise les réserves stratégiques de pétrole en Iran ou au Venezuela, plus que la démocratisation ou la libération des peuples. Les énergies fossiles permettent à Vladimir Poutine d'alimenter son trésor de guerre et aux régimes autoritaires de financer leur pouvoir, a-t-elle énuméré.
Pour sortir de cette «spirale infernale», une seule solution: sortir immédiatement des énergies fossiles, qui n'ont «pas d'avenir», ajoute-t-elle.
En soulignant qu'en 2025, les éoliennes et les panneaux solaires pour la première fois produit plus d'énergie dans le monde que les énergies fossiles.
Sur le plan social, Mazzone a plaidé pour une société inclusive et ouverte et pour la défense de la diversité. En ce sens, elle a dénoncé l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!», un texte qui s'attaque selon elle aux étrangers et vise à isoler la Suisse de l'Europe, et défendu la migration, «moteur de notre économie et de notre société». (dal/ats)