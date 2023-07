De gauche à droite: Jean-Luc Addor, Andreas Glarner, Albert Rösti, Roger Köppel et Magdalena Martullo-Blocher.

Voici les 5 plus grands penseurs de l'UDC et ça ne va pas plaire à Köppel

Dans un tweet peu modeste, Roger Köppel assure que Christoph Blocher et lui sont les «deux penseurs les plus importants du moment» à l'UDC. Vraiment?

«Ce qui est formidable avec l'UDC, c'est que ses deux plus grands penseurs actuels cultivent la diversité des opinions et ne s'embourbent pas dans l'uniformité. Vive la discussion!» Roger Köppel

Roger Köppel a-t-il raison? Ou veut-il simplement diffamer ses collègues de parti en s'autocongratulant? Petit classement pour les départager et démêler le vrai du faux.

On commence le top 5 par le moins «important penseur du moment»:

Jean-Luc Addor

Jean-Luc Addor, Valaisan. Image: keystone

«Connais ton ennemi», dit l'expression consacrée. Mais peu l'appliquent avec autant de ruse que Jean-Luc Addor. En 2017, le chef du groupe parlementaire s'est fait condamner par le tribunal de district de Sion pour avoir enfreint la norme pénale contre le racisme. La graine était ainsi plantée.

Sans perspectives de succès, il a fait appel du jugement. D'abord au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Après sa défaite au plus haut niveau national, Addor était enfin arrivé à destination: la Cour européenne des droits de l'homme. Le Valaisan a donc encore fait appel à Strasbourg. Là, il peut désormais espionner de près les méchants juges étrangers. Quel mouvement!

Roger Köppel

Roger Köppel, Zurichois. Image: KEYSTONE

De tous les parlementaires, Roger Köppel est celui qui perd le plus de votes. Mais cela ne dit rien sur ses capacités de réflexion. En effet, les opinions majoritaires sont surtout destinées à recueillir une majorité - elles n'ont pas nécessairement à être les plus malignes.

L'intelligence de Köppel s'exprime plutôt dans sa stratégie. Pour ne pas subir d'autres défaites au Palais fédéral: il n'y va tout simplement plus! Avec ce coup de génie, il fait d'une pierre deux coups: pas d'autres humiliations, et en plus, il gagne la médaille d'or de l'absentéisme. Mais Köppel n'ira pas plus loin que la quatrième place - la concurrence interne au parti est trop forte.

Albert Rösti

Le Conseiller fédéral bernois Albert Rösti, surnommé «Ölbert» pour ses liens avec le lobby pétrolier, «Öl» signifiant pétrôle en allemand. Image: keystone

Albert Rösti a choisi une toute autre voie (non moins rusée) pour essuyer moins de défaites. En tant que conseiller national UDC et lobbyiste pétrolier, «Ölbert» a été quasiment contraint de siéger au comité référendaire de l'initiative pour la protection du climat.

Alors que Köppel fait marche arrière, Rösti choisit la fuite en avant. Il se fait élire conseiller fédéral et passe juste à temps dans le camp des vainqueurs. Un mouvement intelligent qui vaudra encore à Rösti de nombreuses victoires. C'est ainsi que l'on nettoie un gilet taché d'huile.

Andreas Glarner

Andreas Glarner, Glaronnais. Image: keystone

Andres Glarner est ferblantier qualifié en ventilation. L'air chaud est son métier. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait atterri en politique. Il y occupe le poste de trublion politique et joue le rôle de Nigel de Jong en tant qu'impitoyable remodificateur. Rarement en Suisse un homme politique s'est mieux positionné en fonction de son talent. C'est aussi un effort de réflexion - d'autant plus qu'il porte ses fruits, contrairement à tous les beaux esprits de l'UDC. Il mérite ainsi sa deuxième place dans le top 5.

Magdalena Martullo-Blocher

Magdalena Martullo-Blocher, Grisonne. Image: keystone

En fait, la principale figure de proue de l'UDC est une Blocher. Mais ce n'est pas Christoph, dont les apparitions sont trop sporadiques pour figurer dans ce top 5, c'est Magdalena Martullo-Blocher. C'est par exemple grâce à sa capacité de compréhension rapide que l'entreprise Ems-Chemie n'a pas perdu ses bonnes relations d'affaires avec la Russie.

L'astuce, simple mais efficace: ne pas appeler la guerre contre l'Ukraine une guerre, mais un conflit, reprenant ainsi le récit des envahisseurs russes. Cette consigne a été envoyée par mail aux collaborateurs d'Ems-Chemie. Cerise sur le gâteau: il n'y a pas de coûts matériels pour cela. Tous les autres sont négligeables.

