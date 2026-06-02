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Cette aide fédérale pour Crans-Montana passe un cap décisif

Cette aide fédérale pour Crans-Montana passe un cap décisif

Le Conseil des Etats a accepté une enveloppe de 20 millions de francs destinée à soutenir la table ronde chargée d'indemniser les victimes de l'incendie de Crans-Montana.
02.06.2026, 12:2702.06.2026, 12:27
Crans-Montana
Crans-Montana: une aide de 20 millions franchit une étape.Image: keystone

La Confédération doit pouvoir participer financièrement à la table ronde destinée à gérer les conséquences de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil des Etats a accepté mardi, par 36 voix contre 7, les 20 millions de francs demandés par le Conseil fédéral.

Le but de la table ronde, présidée par l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Kurth, est de concilier les victimes de l'incendie de Crans-Montana, leurs proches, les assureurs concernés, les personnes éventuellement tenues de verser des prestations ainsi que les autorités. Il s'agit d'encourager les accords à l'amiable.

Laurent Kurth, president de la table ronde federale pour favoriser des accords extrajudiciaires apres l&#039;incendie de Crans-Montana photographie lors d&#039;un interview ce vendredi 22 mai 2026 a L ...
Laurent Kurth.Keystone

En mars, le Parlement avait temporisé sur ces 20 millions, pour avoir plus de temps pour discuter. Désormais, la Chambre des cantons a donné son feu vert. Celle du peuple doit encore se prononcer.

Les sénateurs ont accepté l'auto-organisation de la table ronde, ce qui signifie que sa composition ne doit pas être prescrite légalement. Ils ont aussi cité dans la loi, à titre d'exemples, des conditions auxquelles le gouvernement décide de sa participation aux accords. (jah/ats)

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