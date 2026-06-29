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Berne: Arrestation polémique d'une femme trans dans une piscine

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L'arrestation d'une femme trans dans une piscine suisse créé des remousImage: Shutterstock

L'arrestation d'une femme trans dans une piscine suisse créé la polémique

Une femme trans a été arrêtée dimanche à la piscine bernoise du Marzili après une altercation dans le bassin réservé aux femmes, provoquant une vive controverse.
29.06.2026, 15:5229.06.2026, 15:52

Une intervention policière visant une femme trans à la piscine du Marzili, à Berne, a suscité des réactions. L'intéressée a été arrêtée dimanche après-midi après une altercation dans le bassin réservé aux femmes.

«L'intervention de la police a été disproportionnée», soulignent lundi des proches de la personne concernée dans un communiqué.

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Six policiers ont plaqué au sol la femme trans en faisant usage d'une force excessive, avant de la menotter, expliquent-ils.

Deux utilisatrices de l'espace réservé aux femmes se sont senties harcelées par la simple présence d'une femme transgenre. Elles ont alors demandé à la sécurité privée d'intervenir, laquelle a ensuite appelé la police. Le communiqué exige une enquête indépendante et transparente sur l'ensemble des faits.

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Soutien et policière légèrement blessée

De son côté, la police a indiqué lundi matin que la personne en question avait refusé de quitter la zone réservée aux femmes malgré les demandes du personnel. Plusieurs personnes s'étaient plaintes.

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Lors du contrôle d'identité qui a suivi, plusieurs personnes ont manifesté leur solidarité avec la femme trans. Elles ont entravé l'intervention, alors que l'intéressée a fait preuve de résistance face aux forces de l'ordre, selon le communiqué de la police. Une policière a été agressée physiquement et légèrement blessée.

Une manifestation non autorisée s'est ensuite déroulée dans le calme au centre-ville. Aucun dommage n'a été constaté. La police a ouvert une enquête. (sda/ats)

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