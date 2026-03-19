Le permis de conduire numérique pourrait devenir la norme

Le permis de conduire physique pourrait devenir l'exception après le vote du Conseil national. Image: KEYSTONE

L'obligation d'avoir un permis de conduire physique sur soi pourrait devenir plus qu'un souvenir. Le Conseil national a tacitement validé jeudi une motion visant à faire des permis de conduire numériques la norme.

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Le texte déposé prévoit que les conducteurs puissent présenter leur permis de circulation sous une forme numérique. Benjamin Giezendanner (UDC/AG) a déclaré au nom de la commission en charge du dossier:

«Les procédures s'en verraient grandement simplifiées, tant pour les citoyens que pour les autorités»

L'obligation de porter sur soi des documents physiques sera abrogée en conséquence. Le dossier passe au Conseil des Etats. (sda/ats)