Cette banque genevoise arrive à Lausanne pour «desservir toute la Romandie»
Mirabaud renforce sa présence sur l'arc lémanique avec l'ouverture de bureaux dans la capitale olympique. Le groupe disposait déjà en Suisse de représentations à Bâle, Zurich et Genève.
Présentés comme un comptoir pour desservir l'ensemble de la Suisse romande, le groupe bancaire privé genevois Mirabaud renforce sa présence sur l'arc lémanique avec l'ouverture de bureaux à Lausanne.
La succursale vaudoise opérera sous la houlette de Louis Fauchier-Magnan, responsable de la banque privée pour la région romande et représentant de la septième génération de la famille fondatrice de l'établissement. Il sera épaulé par Pascal Meilland, en qualité de responsable d'équipe et de directeur.
Le groupe Mirabaud disposait déjà en Suisse de représentations à Bâle et à Zurich, en plus de la Cité de Calvin. (ag/ats)
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