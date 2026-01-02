Voilà ce que nous réserve la politique suisse en 2026

Les deux Chambres débattront de l'achat de F-16 en début d'année. Keystone

L'année politique s'annonce chargée et intéressante. Tour d'horizon des principaux dossiers dont on entendra parler en 2026.

Plus de «Suisse»

Combien d'avions de combat F-35 la Suisse va-t-elle acheter? Faut-il limiter davantage l'immigration? Combien doit coûter la redevance médias? On fait le point aux premiers jours de la nouvelle année.

14 JANVIER: Première séance du Conseil fédéral après la pause hivernale. Le président de la Confédération, Guy Parmelin mènera la danse. Il succède à la ministre des finances, Karin Keller-Sutter pour 2026. Le Vaudois exécutera son deuxième mandat à la tête du pays.

19-23 JANVIER: Comme chaque année, le World Economic Forum (WEF) se tient à Davos, dans les Grisons. Du point de vue de la Suisse, l'accent devrait être mis sur les négociations d'un accord commercial avec les Etats-Unis. La participation de Donald Trump ne sera probablement actée que peu de temps avant l'événement. Des actions de protestation devraient également avoir lieu à nouveau autour du WEF. Le programme officiel sera dévoilé en janvier.

FIN JANVIER: Le Conseil fédéral reprendra les discussions sur les nouveaux avions de combat F-35. D'ici là, les priorités pour la défense aérienne 2026/2027 du département de la Défense devraient être connues. La question tournera autour du nombre d'avions de combat que la Suisse pourra acheter au constructeur américain Lockheed Martin. En raison du renchérissement, les États-Unis ont annoncé que les coûts supplémentaires pourraient se chiffrer en milliards.

FEVRIER: Il s'agira en quelque sorte d'un mois de transition politique avant la session de printemps et la première votation fédérale de l'année en mars. Les commissions compétentes du Conseil national se pencheront sur l'initiative sur la neutralité et sur le paquet d'allègement budgétaire. Plusieurs commissions parlementaires étudieront aussi sur le dossier de l'UE que le Conseil fédéral adoptera probablement en début d'année à l'intention des Chambres. En outre, les phases chaudes de la campagne de votation pour l'initiative de réduction de moitié de la SSR et pour l'imposition individuelle débuteront.

2-20 MARS: Durant ces trois semaines, la session de printemps se déroulera au Palais fédéral. L'accent devrait être mis sur l'initiative sur la neutralité et sur le paquet d'allègement budgétaire, qui devra être débattu à la fin de la session.

8 MARS: Le peuple suisse votera pour la première fois de 2026. Il se prononcera sur quatre projets fédéraux. L'initiative visant à réduire de près de moitié la redevance de la SSR devrait faire le plus débat. Lancée par l'UDC et les jeunes PLR, elle vise à abaisser les redevances radio et télévision de 335 à 200 francs par an. Si le texte est accepté, la redevance des entreprises serait complètement supprimée.

La situation est également intéressante en ce qui concerne la loi fédérale sur l'imposition individuelle. Celle-ci vise à supprimer la «pénalisation du mariage», c'est-à-dire l'inégalité de traitement fiscal entre les couples mariés et les couples non mariés. À l'avenir, chaque personne devra remplir et déposer une déclaration d'impôt, ce qui correspond à un changement de système. Un référendum cantonal a été lancé contre la loi fédérale.

Les électeurs se prononceront également sur une initiative visant à maintenir l'argent liquide comme moyen de paiement utilisable, ainsi que sur une contre-proposition directe à ce sujet et sur l'initiative sur le fonds pour le climat.

Election complémentaire sur Vaud

Le même jour, les Vaudois désigneront le ou la remplaçant(e) de la conseillère d'Etat socialiste Rebecca Ruiz. Elle se retire pour des raisons de santé. L'ancien conseiller national Roger Nordmann, 52 ans, a été choisi par son parti pour conserver ce deuxième siège du PS au gouvernement vaudois. Du côté bourgeois, l'UDC a désigné le député Jean-François Thuillard. La gauche radicale est également dans les starting-blocks et envoie la conseillère communale lausannoise d'Ensemble à gauche, Agathe Raboud Sidorenko, dans la course.

Les Genevois voteront, eux, sur une modification de la Loi sur l'inspection et les relations du travail, «pour que les jobs d'été continuent à exister à Genève». Soutenue par la droite, cette proposition de modification a été acceptée par le Grand Conseil fin octobre. Elle vise à diminuer le salaire minimum pour les jobs d'été destinés aux étudiants.

29 MARS: Berne renouvelle son gouvernement. La course pour les sept sièges de l'exécutif cantonal promet d'être passionnante. Jusqu'à présent, les partis bourgeois détiennent quatre sièges, le camp rose-vert trois. Désormais, l'UDC, le PLR et le Centre se présentent avec cinq candidats au total. S'ils sont tous élus, les Verts ou le PS devront payer les pots cassés, avec un sortant éjecté. En revanche, si l'alliance de gauche défend ses sièges, l'un des deux nouveaux candidats de l'UDC ne sera pas réélu. Fin mars, les 160 sièges du parlement cantonal seront également attribués. La majorité bourgeoise est considérée comme inchangée. Le Conseil du Jura bernois sera également renouvelé.

A Genève, les citoyens devront choisir entre Olivier Jornot et Pierre Bayenet, pour reprendre le poste de procureur général.

22 AVRIL: Le Conseil fédéral tient une séance extra muros. Il veut ainsi exprimer son grand attachement aux différentes régions du pays. Depuis 2010, c'est la 21e fois que cela se produira. Le lieu de cette séance n'est pas encore connu.

Sessions spéciales

FIN AVRIL: des sessions spéciales ont lieu au Palais fédéral. Souvent, seul le Conseil national siège afin de rattraper son retard en termes de charge de travail par rapport au Conseil des Etats. En 2026, il se pourrait que le Conseil des Etats prenne également des jours de séance supplémentaires en raison de dossiers importants en suspens comme l'accord douanier avec les Etats-Unis ou le dossier européen.

14 JUIN: C'est le deuxième dimanche de votation nationale de l'année, mais contrairement au mois de mars, les thèmes ne sont pas encore clairs. Les référendums ouverts sur la loi sur le service civil ou sur les exportations de matériel de guerre pourraient par exemple être soumis au vote. L'initiative sur les crèches, l'initiative sur les feux d'artifice, l'initiative sur le foie gras et la fourrure ainsi que l'initiative «Pas une Suisse à 10 millions» pourraient également être soumises au vote en 2026.

Le même jour, les Glaronnais éliront les membres du Landrat (parlement cantonal). Et les Grisons éliront un nouveau gouvernement. L'UDC envoie à cet effet la plus haute personnalité des Grisons, la présidente du Grand Conseil Valérie Favre Accola. L'UDC ne fait plus partie du gouvernement grison depuis 2008. Après l'élection de la conseillère d'Etat UDC de l'époque, Eveline Widmer-Schlumpf, au Conseil fédéral à la place de Christoph Blocher, le parti cantonal a été exclu de l'UDC Suisse et le PBD a été fondé. Actuellement, le gouvernement est composé de trois politiciens du centre, d'un membre du PLR et d'un membre du PS.

27 SEPTEMBRE: Troisième dimanche de votation nationale de l'année. Des votations sur les référendums ouverts sur la loi sur le service civil ou sur les exportations de matériel de guerre sont possibles. L'initiative sur les crèches, l'initiative sur les feux d'artifice, l'initiative sur le foie gras et la fourrure ainsi que l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» pourraient également être soumises au vote en 2026.

8 NOVEMBRE: Dans le canton de Fribourg, les élections générales du Conseil d'Etat (exécutif) et du Grand Conseil (législatif) ont lieu.

Quatrième dimanche aux urnes

29 NOVEMBRE: C'est le quatrième et dernier dimanche de votation nationale de l'année. On pourrait se prononcer sur les référendums ouverts pour la loi sur le service civil ou sur les exportations de matériel de guerre. L'initiative sur les crèches, l'initiative sur les feux d'artifice, l'initiative sur le foie gras et la fourrure ainsi que l'initiative «Pas une Suisse à 10 millions» pourraient également être soumises au vote en 2026.

30 NOVEMBRE-18 DÉCEMBRE: Dernière session des Chambres dans la Berne fédérale. Le débat annuel sur le budget devrait être au centre des préoccupations. Selon le résultat final du paquet d'allègement budgétaire, la marge de manœuvre financière devrait être plus ou moins grande. Pour respecter le frein à l'endettement, il faudra vraisemblablement consentir à des économies qui viendront compenser les dépenses supplémentaires pour l'armée et l'AVS. (ats)