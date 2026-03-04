Christoph Zweifel a toutes les raisons d'être rayonnant: depuis dix ans, son entreprise ne cesse de croître. Image: Elizabeth Desintaputri

Zweifel fait des révélations sur les chips Aromat

Le fabricant de chips a enregistré en 2025 sa dixième année record consécutive. Qu'il s'agisse de valeurs sûres ou de nouveautés, les produits de Zweifel ne cessent de gagner en popularité, à tel point que l'usine a besoin de plus d'espace, comme l'a montré une visite guidée.

Daniel Vizentini Suivez-moi

Comparée aux géants internationaux de la chips, Zweifel est certes une petite entreprise. En Suisse, en revanche, c'est le leader incontesté d'un marché qu'elle ne cesse de conquérir. Depuis dix ans, la société basée à Spreitenbach (AG) enchaîne les résultats positifs.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 315,5 millions de francs fin 2025, soit près de 12 millions de plus que l'année précédente et 105 millions de plus qu'en 2015.

Une avalanche de records

Le directeur général Christoph Zweifel a évoqué, lors d'une conférence de presse mardi, «une année croustillante» et «une série incroyable» de résultats records, que même les années Covid n'ont pas pu freiner.

Seules les ventes de produits Zweifel dans la restauration ont stagné. Les plus grandes parts de marché proviennent toujours des supermarchés Coop, Migros et Denner, avec une hausse de 4,6%.

Selon Zweifel, ce sont les ventes de nouveaux produits dans le segment des snacks qui connaissent la plus forte croissance, avec un bond de 10% l'année passée. Les chips classiques ont progressé de près de 2%. Le produit phare, et toujours la variété préférée des Suisses, restent les chips au paprika.

Les chips au paprika restent les plus populaires, comme le sait bien Christoph Zweifel. Image: Elizabeth Desintaputri

De tendance numérique à succès commercial

Mais Zweifel a également tapé dans le mille en 2025 avec deux autres spécificités helvétiques: la nouvelle variété de chips la plus appréciée était celle au goût «Pain à l'ail». Puis, ponctuellement le 1ᵉʳ décembre, sont arrivées les nouvelles chips à l'Aromat.

Zweifel avait capté le buzz des réseaux sociaux, lorsqu'une vidéo y imaginait la chips à l'Aromat, conduisant à un embrasement enthousiaste des internautes. L'entreprise avait ensuite développé la nouvelle variante en seulement 18 semaines. Comme l'a expliqué Christoph Zweifel:

«Le résultat nous a pris de court»

Lors de la conférence de presse, les derniers paquets de chips à l'Aromat étaient disponibles à l'emporter. Parmi leurs nombreux fans figurerait notamment le conseiller fédéral Albert Rösti, comme l'a révélé Christoph Zweifel. Lors de la fête des 150 ans de Feldschlösschen début février, il lui aurait dit:

«Elles sont bonnes, mais elles pourraient avoir encore plus le goût d'Aromat.»

Christoph Zweifel a en outre confié que des négociations étaient en cours avec Unilever (réd: le fabricant de l'Aromat) afin d'intégrer ces chips à l'assortiment standard.

Les chips Aromat de Zweifel: le buzz sur les réseaux sociaux s'est transformé en véritable succès commercial à la fin de l'année 2025. Image: Zweifel / dr

Zweifel fabrique désormais aussi des barres aux noix à faible teneur en sucre, des snacks protéinés aux lentilles ou des gaufrettes, pour lesquelles l'entreprise a déjà atteint une part de marché de 12%. Cette année, des snacks ultra-épicés «Double Inferno» devraient également être lancés sur le marché.

Zweifel disposerait d'une large communauté de fans, qui lui apporte de nombreuses idées de produits. Plus de 90% des quelque 500 employés seraient également satisfaits de Zweifel en tant qu'employeur.

De grands projets d'agrandissement

Le succès nécessite des investissements. Zweifel agrandit actuellement son usine de snacks pour 40 millions de francs. Comme l'espace sur le site est limité, les bureaux et le restaurant du personnel situés dans les étages supérieurs d'un bâtiment de production existant ont été démolis, tandis que les étages inférieurs abritant la ligne de production ont été conservés.

Le bâtiment est maintenant surélevé de plusieurs niveaux, sans interrompre la production.

A gauche, l'usine de chips, à droite, l'usine de snacks Zweifel, actuellement en cours d'agrandissement. Image: Elizabeth Desintaputri

La mise en service est prévue pour l'automne 2027. Le nouveau toit sera équipé de panneaux solaires. Paul Beck, directeur de production, a expliqué:

«A l'avenir, nous voulons pouvoir chauffer tous nos bâtiments grâce à la chaleur résiduelle de nos friteuses.»

80% des émissions de CO₂ de l'entreprise proviendraient des chauffages au gaz des friteuses, le reste du parc de véhicules. Si ce dernier peut facilement être électrifié, la technologie permettant de chauffer suffisamment les friteuses au moyen d'une pompe à chaleur n'existe pas encore. «Mais nous sommes confiants de pouvoir remplacer nos chauffages au gaz d'ici 2039», indique Beck.

Après l'agrandissement de l'usine de snacks, la ligne de production de chips devra également être renouvelée. Lors d'une visite guidée de l'usine qui a suivi, Paul Beck a raconté comment celle-ci, lors de son inauguration en 1970, avait encore l'air relativement vide. «Tu es fou?», aurait-on alors demandé au pionnier Hans-Heinrich Zweifel, au vu de la taille du bâtiment. «Aujourd'hui, nous craquons de partout. Cela montre quelle vision il avait alors.»

Le directeur de production Paul Beck nous a fait visiter l'usine de chips. Image: Elizabeth Desintaputri

De nouvelles variétés résistantes

Hans-Heinrich Zweifel aurait également été le premier à importer une friteuse entièrement automatique des Etats-Unis en Europe, apparemment lors de son voyage de noces. Son fils, Christoph Zweifel, dirige l'entreprise depuis 2020. Il a déclaré:

«Notre famille soutient pleinement l'entreprise et sait que nous devons investir dans l'avenir. Je me suis donné pour mission de conduire l'entreprise avec succès vers l'avenir.»

Aujourd'hui, l'usine de Spreitenbach transforme plus de 27 000 tonnes de pommes de terre en chips. Il s'agirait de variétés spéciales à haute teneur en amidon et faible teneur en sucre, comme l'a expliqué Paul Beck. Toutes sont bien rondes et à peu près de la même taille. Zweifel prend le temps de contrôler la qualité des pommes de terre livrées, a-t-il précisé, ce qui lui permet de se démarquer des grands producteurs étrangers:

«Nous testons de très nombreuses nouvelles variétés, y compris celles qui sont plus résistantes au changement climatique.»

En moyenne, sur plusieurs années, plus de 90% des pommes de terre proviennent de Suisse. En raison de mauvaises récoltes, davantage d'importations ont toutefois été nécessaires ces derniers temps.