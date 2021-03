Suisse

Politique

Le National veut que le Conseil Fédéral passe à la vitesse supérieure



Bientôt tous au bistrot? Pression sur le Conseil fédéral

Image: KEYSTONE

Les élus du Conseil national mettent la pression sur le gouvernement, pour un assouplissement rapide des mesures contre le coronavirus.

Mercredi matin, le Conseil national a demandé au Conseil fédéral de rouvrir les restaurants, ainsi que les lieux culturels, de divertissement, de sport et de loisirs, dès le 22 mars.

Par 97 voix contre 90 et 6 abstentions, les députés ont adressé une déclaration invitant les sept Sages à presser sur l'accélérateur et à changer de stratégie pour plus d'ouverture et moins d'interdictions.

La déclaration du parlement:

Le Conseil fédéral doit immédiatement opérer un changement de stratégie: intensification des tests et des vaccinations, incitations à la vaccination; plus d’ouvertures et moins d’interdictions.

Les entreprises de restauration ainsi que les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport doivent pouvoir rouvrir le 22 mars 2021. Le Conseil fédéral définit les plans de protection nécessaires afin de lutter contre la pandémie – limitation du nombre de visiteurs, limitation du nombre de places disponibles par table, fixation des heures de fermeture après 22 heures.

Il convient d’élaborer immédiatement une stratégie de réouverture et d’apporter une certaine sécurité en matière de planification pour les manifestations culturelles et sportives de grande ampleur.

Les deux chambres doivent se prononcer sur l’inscription dans la loi Covid de l’ouverture des restaurants le 22 mars, entre autres discussions autour de la crise sanitaire Justement, la majorité obtenue ce matin pourrait donner une indication sur les votes à venir. (ats/jch/gch)

Plus d'articles sur le thème «Covid-19» Pour jouer au foot, ces Romands bravent la police et le Covid Link zum Artikel Environ 500 patients ont attrapé le Covid aux HUG Link zum Artikel Voici tout ce que vous pourrez faire dès aujourd'hui Link zum Artikel Le Covid en chiffre, un an après avoir débarqué en Suisse Link zum Artikel Les restos rebelles ferment finalement leurs terrasses Link zum Artikel Montrer tous les articles