L'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher, ici lors de la conférence de presse consacrée à l'initiative sur la neutralité. Image: keystone

«Le principe de fair-play est violé»: cette absence de Blocher agace

Christoph Blocher, l'instigateur de l'initiative sur la neutralité, se trouvera à l'étranger le 27 septembre, jour du vote. Cette absence n'est pas au goût de l'analyste politique Mark Balsiger.

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L'initiative sur la neutralité est volontiers présentée comme le projet de cœur de Christoph Blocher, voire comme son ultime grand combat. Blocher investit d'ailleurs plus de deux millions de francs dans l'omniprésente campagne «Pas de guerre».

Le jour du verdict est fixé au 27 septembre. Cependant, l'instigateur de l'initiative sera aux abonnés absents. Blocher passera le dimanche de la votation à l'étranger et ne commentera pas le résultat. Son secrétariat l'a confirmé à la chaîne de télévision TeleZüri.



Interrogé sur les raisons de cette absence (professionnelle ou privée), Christoph Blocher n'a souhaité répondre, indique la chaîne.

Une absence critiquée

L'analyste politique Mark Balsiger se dit étonné. Il établit un parallèle avec la lutte suisse: «A la fin, ceux qui ont gagné répondent aux questions, mais aussi ceux qui ont perdu.» Le cas de Blocher contredit selon lui cet usage. Il affirme auprès de TeleZüri:

«Le principe de fair-play est violé»

Il interprète cette absence remarquée soit par le fait que la votation ne serait finalement pas si importante aux yeux de Blocher, soit qu'il aurait un pressentiment quant à son issue.

Blocher fuit-il une défaite?

De fait, certains signes laissent penser depuis un moment déjà que Blocher s'attend à une défaite. Il avait en effet envisagé de retirer l'initiative sur la neutralité au profit d'un contre-projet, comme il l'avait confirmé en mars.

Ce contre-projet, qui n'avait pas trouvé de majorité au Parlement, aurait défini la neutralité dans la Constitution tout en renonçant à une interdiction des sanctions. L'initiative exige, elle, une neutralité perpétuelle et armée, et interdirait les sanctions actuellement en vigueur contre la Russie. Cette conséquence, favorable à un agresseur, semble impopulaire en Suisse selon les sondages. Les opposants politiques de Blocher parlent donc de l'«initiative pro-Poutine».



Christoph Blocher, qui va bientôt fêter ses 86 ans, s'est de plus en plus retiré de la vie publique ces dernières années. Il n'en a pas moins lancé l'initiative sur la neutralité, avec l'organisation souverainiste Pro Suisse.

Walter Wobmann préside le comité d'initiative. Interrogé par TeleZüri, l'ancien conseiller national UDC commente ainsi l'absence de Blocher: «Il a un rendez-vous important à l'étranger, et je peux l'accepter.» Blocher est pourtant la force motrice du texte. Le champion de la cause manquera donc sa grande finale le dimanche 27 septembre. (trad. ysc)