ciel clair16°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Le financement de la 13e rente ne doit reposer que sur la TVA

Le financement de la 13e rente ne doit reposer que sur la TVA

La 13e rente doit être financée de manière transitoire, et uniquement par une augmentation de la TVA. La commission de la sécurité sociale du National maintient de justesse sa décision.
17.04.2026, 20:3917.04.2026, 20:39

Aux yeux de la commission de la sécurité sociale du Conseil national, les finances de l’AVS doivent être assainies dans le cadre de la prochaine réforme d’ampleur AVS2030. Elle rejette la solution mixte décidée par le Conseil des États, indiquent vendredi les services du Parlement, et estime que la 13e rente doit être financée uniquement par une augmentation de la TVA.

Au vu des bons résultats enregistrés par le fonds de compensation AVS lors des deux derniers exercices, la commission propose une augmentation de 0,5 point de pourcentage, au lieu de 0,7 point. Mais, pour laisser plus de temps pour l’élaboration de la prochaine vaste réforme, la commission propose de prolonger le financement par la TVA jusqu’à fin 2033, au lieu de fin 2030.

Voici quand entrera en vigueur la loi sur la 13e rente AVS

Pour garantir les réserves du fonds de compensation de l’AVS à long terme, le Conseil des États avait décidé d’introduire un mécanisme d’intervention. La commission propose, par 17 voix contre 3 et 5 abstentions, de maintenir la version du Conseil national et de biffer cette mesure.

Par 13 voix contre 12, la commission propose de renoncer complétement à une deuxième tranche de relèvement de la TVA pour le financement d’une éventuelle suppression ou augmentation du plafond des rentes pour les couples mariés. Cette disposition doit être examinée dans le cadre de la réforme des rentes de survivants.

Une nouvelle proposition pour financer la 13e rente AVS

Les deux conseils devront se mettre d'accord durant la session d'été.

(ats/acu)

Plus de politique suisse
Pourquoi la stratégie de l'UDC est la plus payante à droite
1
Pourquoi la stratégie de l'UDC est la plus payante à droite
de Alexandre Cudré
«Un homme cagoulé m'a suivi»: des conseillers d'Etat sous pression
2
«Un homme cagoulé m'a suivi»: des conseillers d'Etat sous pression
de Sven Papaux
Un rapport accablant épingle ce service public genevois
Un rapport accablant épingle ce service public genevois
de Antoine Menusier
Pour Ignazio Cassis, le monde allait bien «jusqu'au phénomène woke»
11
Pour Ignazio Cassis, le monde allait bien «jusqu'au phénomène woke»
de Stefan Bühler, Patrik Müller
Thèmes
Ces vaches adorent le Printemps
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La grève chez Lufthansa continue: des vols supprimés en Suisse
Les pilotes et le personnel navigant de la compagnie allemande entrent dans leur cinquième jour de grève, avec des impacts avec sur les aéroports de Genève et de Zurich.
Les pilotes de Lufthansa ont poursuivi leur grève vendredi. Les compagnies Lufthansa, Lufthansa Cargo et Lufthansa Cityline ont de nouveau été touchées par la grève. Celle-ci a conduit à des centaines de suppressions de vols rien qu'à Francfort, et à une poignée en Suisse.
L’article