Il veut en finir avec les examens d’entrée au secondaire en Suisse

Le président de la VSLCH et ancien député au Conseil des États, Thomas Minder, plaide pour supprimer les examens de sélection avant le secondaire afin de réduire les inégalités.

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L'ancien sénateur Thomas Minder. Keystone

Thomas Minder remet en question la sélection précoce dans le système scolaire. Les passages avant le secondaire devraient se faire sans examen, selon le président de l'association faîtière des directions d'école en Suisse alémanique (VSLCH) dans le SonntagsBlick.

«Les examens d’entrée au gymnase devraient être supprimés», a expliqué l'ancien conseiller aux Etats (indépendant/SH) dans une interview accordée au SonntagsBlick.

«La recherche montre que chaque examen dans le parcours scolaire renforce les inégalités sociales»

L’association estime donc qu’il ne devrait pas y avoir de sélection avant le secondaire. Certains cantons organisent déjà ces transitions sans examen.

Thomas Minder plaide pour une sélection plus tardive, à la fin de la scolarité, ainsi que pour des classes hétérogènes avec différents niveaux de difficulté.

Parallèlement, il a critiqué la formation des enseignants, qu’il juge insuffisante face aux exigences croissantes. Les enseignants doivent posséder, en plus des connaissances disciplinaires, des compétences sociales, émotionnelles et communicationnelles. «C’est impossible d’y parvenir en trois années d’études», a déclaré Thomas Minder dans les colonnes du journal dominical.

Il a demandé au moins quatre années de formation et un diplôme de master pour tous les enseignants. «Politiquement, cela sera très difficile à mettre en œuvre, car les coûts augmenteraient. Mais cela porterait ses fruits à long terme», a-t-il ajouté. La pénurie d’enseignants pourrait, malgré une formation plus longue, être atténuée en intégrant les futurs enseignants dans le fonctionnement des écoles avant la fin de leurs études. (dal/ats)