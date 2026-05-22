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Vaud: grosse opération de police sur plusieurs lignes CFF

Ein Polizist der Transportpolizei der SBB mit einer Bodycam auf Patrouille mit einer Polizistin am Zuercher Hauptbahnhof, aufgenommen am Donnerstag, 29. August 2024 in Zuerich. Die SBB fuehren ab Sept ...
Ces opérations régulières visent à assurer une présence dissuasive et rassurante dans les trains (image d'archives).Image: KEYSTONE

Grosse opération de police sur plusieurs lignes CFF en Suisse romande

Une vaste opération a eu lieu cette semaine dans les trains du Nord vaudois. Cinq personnes ont été interpellées.
22.05.2026, 16:3322.05.2026, 16:33

La police, les douanes et les entreprises de transports publics ont mené mardi une grosse opération sur plusieurs lignes au départ de la gare d'Yverdon-les-Bains (VD). L'action a débouché sur cinq interpellations et plusieurs dénonciations.

Mises en place en été 2025, ces opérations régulières visent à assurer une présence dissuasive et rassurante dans les trains et les gares du Nord vaudois et à déstabiliser le marché de la drogue, rappelle vendredi la police vaudoise dans un communiqué.

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L'action a permis d'interpeller un individu recherché pour cambriolage, un deuxième en infraction à la loi fédérale sur les étrangers ainsi que trois personnes sous mandat d'arrêt. Quarante-deux voyageurs ont été dénoncés pour absence de titre de transport, deux pour possession de stupéfiants, un pour avoir traversé les voies, un pour injure et un pour faux dans les titres.

Des retours positifs

Ce type d'opération donne lieu à de nombreux retours positifs des voyageurs qui se disent très satisfaits de cette présence policière visible, selon le communiqué.

L'action était organisée par la gendarmerie vaudoise en collaboration avec l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la police Nord Vaudois, les CFF, Travys et Transsicura. (jzs/ats)

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