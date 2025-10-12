Les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Image: Keystone

Un nouveau sondage publié dans la presse dominicale révèle que 53% des Helvètes soutiennent l’initiative pour faire passer la redevance SSR de 335 à 200 francs par an. Le texte porté par l'UDC et les Jeunes PLR devrait être soumis au vote l'année prochaine.

Un sondage Tamedia sur la réduction de la redevance radio-TV démontre qu'une majorité de Suisses est favorable à l'initiative déposée par l'UDC et les Jeunes PLR.

A la question: «qu'allez-vous voter lors de l'initiative visant à réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par ménage ?», 53% des sondés ont répondu «oui» ou «plutôt oui». 44% se sont montrés défavorables tandis que 3% se sont déclarés encore indécis.

Cette enquête a été menée par 20 minutes et Tamedia en collaboration avec LeeWas. Elle a été réalisée fin septembre auprès de 14 775 personnes, dont 3766 Romands.

Fracture droite-gauche

Alors qu'aucun clivage homme-femme n'apparaît, les résultats laissent en revanche apparaître une fracture droite-gauche. Les sympathisants de l'UDC plébiscitent le texte porté par leur parti, avec 86% d'avis favorables. Les électeurs du PLR s'affichent aussi en faveur du texte à 63%. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est un net rejet des votants du PS (75%). 65% des électeurs des Verts sont également défavorables contre 74% des sympatisants des Verts Libéraux. Enfin, on est est plus modéré du côté des électeurs du Centre, avec 56% d'avis défavorables.

A noter aussi la différence de perception selon l'âge. Ainsi, seuls les 65 ans et plus se montrent réfractaires à l'initiative. La marge d'erreur du sondage est estimée à plus ou moins 2%.

Budget largement amputé en cas de «oui»

En cas d'adoption du texte, la SSR verrait son budget diminuer de moitié, passant de 1,3 milliard à 630 millions de francs. Les partisans de l'initiative entendent ainsi réorienter la SSR vers ses missions légales et mettre à jour le modèle de financement, devenu obsolète à l’ère numérique.

Le Conseil fédéral prévoit déjà une réduction progressive de la redevance, à 300 francs en 2029, tandis que le contre-projet indirect permettrait une baisse moins drastique mais réduirait également les recettes, rappelle le Matin Dimanche.

La redevance reste la source principale de revenus de la SSR, qui emploie 7100 personnes et finance 17 radios, 7 chaînes de télévision et une large production d’information et d’événements culturels et sportifs. (ats)