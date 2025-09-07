Philippe Jeanneret s'apprête à quitter son poste de responsable météo à la RTS. Image: RTS / montage watson

«On a une petite emprise sur le futur»: Philippe Jeanneret se confie

Le présentateur météo vedette de la RTS va tirer sa révérence après 35 ans de présence à la télévision. Cela méritait une petite discussion avec le présentateur météo le plus connu de la Suisse romande.

Plus de «Suisse»

Philippe Jeanneret (65 ans) a empilé de nombreuses années sur les plateaux de la RTS. Le présentateur qui faisait la pluie et le beau temps auprès du public romand prendra sa retraite le 31 décembre prochain. Bien qu'annoncé retraité, il restera dans les coulisses de la chaîne romande et se présentera même à l’antenne jusqu’au mois d'août 2026, comme «pigiste», dit-il.

Vous serez encore présent à l'antenne jusqu'au mois d'août 2026. Vous prenez le temps avant de tirer votre révérence?

C'est très appréciable d'avoir le temps de dire au revoir à tout le monde. Ce sera surtout pour aider Fabien (réd: Honsberger) dans sa nouvelle fonction.



C'est une page qui se tourne pour le présentateur star que vous êtes, après 35 ans.

Le monde va changer pour moi, il faudra que je m'adapte. Je m'efforce de l'accepter. Ça va me faire tout drôle de ne plus aller au téléjournal.

Après tant d'années à bord du navire de la RTS, quel a été le moment météorologique le plus marquant pour vous?

Je dirais la canicule de 2003, c'était spectaculaire. On a pris conscience de ce que pouvait être le climat de demain.



Revenons à la présentation météo, quel a été le tournant depuis vos débuts dans la présentation de la météo?

Il y a eu un tournant fin des années 80 et début des années 90. Le présentateur est apparu devant les cartes en blue box (réd: ce qui permet au présentateur météo d'apparaître devant un fond vert). Au début de ma carrière, le présentateur météo apparaissait à la fin du téléjournal, au bureau, on passait des cartes et la tête du présentateur était glissée dans un petit médaillon.



L'arrivée de l'informatique et du graphisme a changé la donne?

J'ai profité du tournant low cost. A partir de 92, nous avions décidé de produire nous-mêmes nos images et développer une synergie avec MétéoSuisse pour qu'il puisse nous aider à faire les cartes de manière concertée.



«On oublie vite, mais les évidences d'aujourd'hui pour la présentation météo étaient relativement compliquées à l'époque»

Philippe Jeanneret en octobre 2004. Image: KEYSTONE

MétéoSuisse joue un rôle important pour les bulletins météorologiques de la RTS?

Cette synergie avec MétéoSuisse est fondamentale pour que l'information soit la plus juste possible. Un de nos impératifs est qu'au moment où MétéoSuisse donne l'information sur l'un de ses canaux, elle doit être similaire sur les nôtres. Aujourd'hui, s'il faut réagir 15 ou 20 minutes avant l'émission, on peut le faire. C'était impossible il y a 30 ans.

Avec l'évolution des prévisions, la population a développé une hyperexigence, non?

On vit dans une époque qui est anxiogène. L'incertitude est partout. Mais en tant que météorologue, on peut prévoir le temps à cinq jours, des tendances saisonnières et ça, c'est extraordinaire et rassurant à la fois. On a une petite emprise sur le futur. La prévision météo, comme toute prévision, a une limite et nous devons la faire comprendre au public.



«C'est notre travail, sachant que les limites de la prévision sont sans cesse repoussées»

Il y a la puissance des calculs, des statistiques et désormais l'intelligence artificielle...

Aujourd'hui, on a un milliard de milliards d'opérations à la seconde sur les calculateurs du centre européen de Bologne. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle, on est en plein boom. Elle est égale ou supérieure au modèle traditionnel pour les échéances à partir de 6-7 jours, même 15.

Le climat est devenu un sujet brûlant, il est même bousculé par les dérives du complotisme.

Notre boulot est de traduire ce que la science permet de savoir aujourd'hui. Il est surtout important de contextualiser, de savoir si les événements météorologiques ont une signification particulière ou pas. Par exemple, ces dernières décennies, on voit nettement plus d'orages hypercellulaires, par conséquent, plus d'orages violents. Et cela est lié au réchauffement climatique.

«Savez-vous le nombre de journées tropicales en Suisse? Dans les années 90, en moyenne, c'était une dizaine. Aujourd'hui, on est à 17. On a doublé le chiffre en 30 ans»

Le nombre de tempêtes, comme celle de La Chaux-de-Fonds, va grimper à l'avenir?

Le climat sera certainement plus extrême et on verra des orages violents, comme celui de La Chaux-de-Fonds. Maintenant, la question est de savoir quand sera le prochain: dans 20 ans ou dans 5 ans.

Selon un baromètre de l'Agence de la transition écologique (Ademe) en France, 38% des Français sceptiques quant à l'existence d'un changement climatique. Ça vous surprend?

Les médias ont un rôle à jouer et doivent adapter leur discours d'une part et n'occulter aucun événement, tout en restant objectifs. Surtout, il faut bien faire comprendre les enjeux:

«Nous devons être irréprochables dans le traitement de l'information. C'est là qu'un rapport de confiance se mettra en place»

Quand est-ce que les climatosceptiques ont gagné en importance pour vous?

Lors du sommet de Copenhague en 2009, les climatosceptiques ont envahi les réseaux sociaux durant la COP15. Ils sont devenus très forts et ces 38% de Français qui ne croient pas au réchauffement se sont sans doute informés sur les réseaux sociaux.

«Ils ont écouté des climatosceptiques qui se font un bonheur de diffuser de fausses informations»

Aux Etats-Unis, il y a eu un sondage qui a été fait auprès des citoyens concernant les questions climatiques. La majorité faisait avant tout confiance à leur entourage proche pour s'informer.

Plusieurs présentateurs météo ont reçu des menaces ou essuient des torrents d'insultes. Avez-vous vécu pareille affaire?

Non. Mais on m'a fait de temps en temps des remarques, des gens m'ont écrit des mails ou des commentaires, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est normal, ce qui ne le serait pas, en revanche, ce serait de céder aux pressions.

Comment convaincre les sceptiques?

C'est dans la nuance et dans la justesse qu'on arrive à convaincre. Le discours et les débats scientifiques, c'est incompréhensible pour le grand public. C'est pour cela qu'il faut le vulgariser. Prenons l'exemple de Donald Trump, qui certifie qu'il n'y a aucun réchauffement climatique, parce qu'il fait froid à Los Angeles.

«Cela nous renvoie à un principe très simple: un semblant de vraisemblance permet d'asséner un mensonge en 10 secondes. C'est terriblement efficace»

Alors qu'il faut plus de temps pour rétablir la vérité.

Exactement. Il faudra une voire deux minutes pour rétablir la vérité. Est-ce que les gens vont vous accorder deux minutes pour comprendre pourquoi Trump s'est trompé? Ça va peut-être les ennuyer.

«Les gens n'ont pas de temps à donner»

Comment faut-il intéresser les gens pour qu'ils donnent un peu de leur temps?

Chaque fois que l'on peut, il faut arriver avec une info pertinente. C'est un travail qui se fera sur le long terme. Les gens qui vont par exemple en montagne, ils sont conscients de ces changements.