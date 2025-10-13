en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Méfiez-vous de cette erreur dans votre brochure de votation

Votations de novembre 2025.
Le comité de l'initiative populaire «Pour une Suisse qui s'engage» exige des corrections dans la brochure de votation.Image: Keystone/watson

Méfiez-vous de cette erreur dans votre brochure de votation

Le comité de l'initiative populaire pour un «service citoyen» a déposé un recours. Il exige des corrections dans la brochure de votation de la Confédération. Les explications sur l'initiative seraient incomplètes.
13.10.2025, 17:1413.10.2025, 17:14

L'initiative «Pour une Suisse qui s'engage» (initiative Service citoyen) veut que tous les jeunes s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l'environnement, et non plus seulement les jeunes hommes suisses dans l'armée. L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice.

La votation aura lieu le 30 novembre. Seulement voilà: le comité de l'initiative populaire a déposé un recours dans le canton de Vaud et exige des corrections dans la brochure de votation de la Confédération. Si les corrections ne sont pas possibles à temps, le scrutin devrait être reporté, estime le comité.

Quelles sont les critiques?

Les votants doivent pouvoir se forger une opinion sur la base d'informations objectives, équilibrées, transparentes et complètes, selon Noémie Roten, responsable de la campagne. Or, les informations contenues dans le livret de vote ne remplissent pas cette condition, selon elle.

Le Conseil fédéral craint que cette initiative fasse fuir les riches

La critique porte en premier lieu sur la partie explicative «En bref», que la Confédération rédige sans consulter le comité. Le comité s'insurge contre le fait que le service citoyen soit présenté comme une contribution à la maîtrise du changement climatique.

«Cet aspect ne correspond pas à l'essence de notre initiative»
Noémie Roten

Le Conseil fédéral n'aborde pas un autre aspect central pour les auteurs de l'initiative, à savoir l'inégalité de traitement entre femmes et hommes dans le système de l'obligation de servir. Le Conseil fédéral argumente qu'un service en dehors de l'armée et de la protection civile pourrait éventuellement entrer en conflit avec l'interdiction du travail forcé, ancrée dans le droit international, a ajouté Noémie Roten.

Mais le Conseil fédéral ne dit pas un mot sur le fait que l'obligation de servir est aujourd'hui en contradiction avec le principe de l'égalité des droits selon la Constitution fédérale et l'interdiction de discrimination selon la Convention européenne des droits de l'homme.

La Chancellerie fédérale a été sollicitée, mais n'a pas encore pris position. (ag/ats)

Plus de politique suisse
«Les parlementaires savent que le F-35 est une erreur»
«Les parlementaires savent que le F-35 est une erreur»
de Alexandre Cudré
Des UDC veulent faire invalider le vote sur l'e-ID à cause de Swisscom
4
Des UDC veulent faire invalider le vote sur l'e-ID à cause de Swisscom
de Kilian Marti
Accusé de «frôler la soumission» avec l'UE, Cassis énerve l'UDC
1
Accusé de «frôler la soumission» avec l'UE, Cassis énerve l'UDC
de Kari Kälin
«Le Conseil fédéral, ce sont sept gros egos qui veulent être aimés»
6
«Le Conseil fédéral, ce sont sept gros egos qui veulent être aimés»
de Hanna Hubacher
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Ce sont les gâteaux du moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
2
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Ces commerçants lausannois dénoncent des «scènes choquantes»
Des commerçants fustigent l'«insécurité permanente» autour du local d'injection de la Riponne, qui leur fait perdre des clients et affecte leurs employés. Ils exigent des mesures de la part des autorités.
Les commerçants du centre de Lausanne, dénoncent une situation «devenue intenable» aux abords du local d'injection de la Riponne. Dans une lettre ouverte adressée au syndic et à la Municipalité, ils demandent une action urgente de la part des autorités.
L’article