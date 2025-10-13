assez ensoleillé13°
Initiative pour l'avenir: le Conseil fédéral craint des pertes

Flyer mit der Aufschrift &quot;Superreiche stoppen! Ja zur Initiative fuer eine Zukunft&quot; liegen auf, waehrend einer Medienkonferenz der JUSO ueber die Volksinitiative fuer eine soziale Klimapolit ...
L'initiative «Pour l'avenir» veut taxer les «super-riches» pour pour financer la transformation écologique de l'économie suisse.Keystone

Le Conseil fédéral craint que cette initiative fasse fuir les riches

Le gouvernement craint des pertes fiscales en cas d'acceptation de l'initiative des jeunes socialistes «Pour l'avenir» le 30 novembre prochain.
13.10.2025, 14:3013.10.2025, 14:35

L'initiative populaire de la Jeunesse socialiste «Pour l'avenir» pourrait provoquer des pertes fiscales pour l'Etat. C'est ce qu'estime le Conseil fédéral, qui a lancé lundi sa campagne pour la votation du 30 novembre.

L'initiative «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (initiative pour l'avenir) demande un impôt de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Cet argent servirait à financer des mesures climatiques, insuffisantes à ce jour aux yeux des initiants.

Des emplois en danger

Pour le Conseil fédéral, «l'initiative n'est pas une bonne solution pour atteindre les objectifs climatiques de la Suisse.» Sa mise en oeuvre pourrait pousser des personnes fortunées et des entreprises à quitter la Suisse.

Ils veulent taxer les «super-riches» suisses pour sauver le climat

Cela mettrait en danger des emplois et conduirait même à une baisse des recettes fiscales plutôt qu'à une hausse, selon les arguments du gouvernement développés dans la brochure de votation. L'administration fédérale estime ces pertes entre 200 millions et 3,6 milliards de francs selon les scénarios. (jzs/ats)

Ces militants climatiques se font balancer hors de la route
Video: watson
Un bancomat a encore explosé en Suisse romande
Un distributeur de billets a été pris pour cible dans la nuit de samedi à dimanche à Delémont (JU). Deux motocyclistes ont été vues quittant les lieux précipitamment. On déplore de sérieux dégâts matériels.
Un bancomat Valiant a explosé peu après 4 heures du matin, indique dimanche dans un communiqué la police jurassienne. La porte d'accès à la zone du distributeur a volé en éclat, projetant des débris dans la rue sur plusieurs mètres. La police souligne que malgré la présence d'individus dans la zone, aucun blessé n'est à déplorer.
