CFF: le demi-tarif pourrait finalement être sauf

Le demi-tarif est remis en question, et les réactions ne se sont pas faites attendre.
Le demi-tarif est remis en question, et les réactions ne se sont pas fait attendre.Image: Christian Beutler / Keystone

On en sait plus sur les rumeurs de suppression du demi-tarif

L'Alliance Swisspass, qui gère notamment les abonnements CFF, voudrait se débarrasser de la carte de réduction la plus populaire de Suisse. Mais la réalité est plus complexe.
15.10.2025, 15:0315.10.2025, 15:05
Stefan Ehrbar / ch media

L’information selon laquelle l’abonnement demi-tarif allait être supprimé a circulé ce mercredi. A l’origine, un article de K-Tipp affirmant que l’Alliance Swisspass souhaitait retirer prochainement du marché les cartes de réduction pour les transports publics, ce que l’organisation dément. Voici les explications.

Pourquoi le demi-tarif pourrait-il disparaître?

Avec le projet Myride, Alliance Swisspass veut simplifier radicalement la billetterie pour les transports publics en Suisse. Le système actuel de zones serait remplacé par une logique orientée vers les trajets. Au centre du dispositif, une application mobile permettra d’acheter des billets et de payer automatiquement le tarif le plus avantageux, à l’image de l’actuel Easyride, mais avec un calcul réalisé chaque mois, plutôt qu'au coup par coup.

CFF et autoroutes: d'énormes projets arrivent en Suisse romande

Myride devrait aussi proposer des rabais progressifs en fonction de la fréquence d’utilisation des trains, des bus ou des trams. Le système sera également accessible aux personnes sans smartphone, par exemple via une carte prépayée.

Des offres comme le demi-tarif pourraient théoriquement subsister, mais elles compliqueraient le futur système, et pourraient donc être supprimées lors du lancement de Myride. Mais pour l'heure, rien n'a encore été formellement décidé.

Que dit l'Alliance Swisspass?

L’association a publié mercredi un communiqué affirmant que:

«La présentation simplifiée de K-Tipp n’était pas correcte»

La rédaction aurait «choisi sciemment un titre trompeur et présenté les faits de manière erronée».

Les CFF mettent 1,4 milliards pour cette innovation «indispensable»

L’organisation confirme que la branche des transports publics travaille sur un nouveau modèle tarifaire, mais précise qu’un demi-tarif existera toujours après une éventuelle introduction. La conception du système est en cours et aucune décision n’a encore été prise. Une prise de position est attendue pour l’année prochaine.

Quand le système pourrait-il démarrer?

Si Alliance Swisspass donnait son feu vert, Myride ne verrait pas le jour avant 2027. Le système fonctionnerait d’abord en parallèle avec les structures tarifaires actuelles, ceci durant plusieurs années.

L’objectif pour sa mise en place complète est fixé à l’horizon 2035.

Qu'en est-il du général et du demi-tarif Plus?

Le demi-tarif Plus n’entre pas dans la logique de Myride, car il combinerait deux offres de réduction distinctes. Il est donc possible qu'il finisse par être supprimé, mais pas avant le milieu des années 2030.

Les CFF améliorent leur demi-tarif Plus

L'abonnement général, en revanche, pourrait continuer d’exister sous forme d’abonnement illimité, et n’est pour l’instant pas concerné par cette restructuration.

La mise en route de Myride est-elle définitive?

L'Alliance Swisspass souligne que tous les acteurs concernés, soit les entreprises de transports publics et les cantons, soutiennent en principe l’idée de changer de système. Mais son adoption dépendra de la garantie qu’aucun acteur n’y perde financièrement.

Les CFF ont «secrètement» supprimé leurs trains-prison

Le projet s'avère par ailleurs techniquement et mathématiquement complexe. Le vote sur son introduction a déjà été repoussé une première fois, alors qu’il devait intervenir cette année.

Qui va prendre la décision finale?

Pour boucler le processus, deux majorités seront nécessaires. Il faut celle du Conseil stratégique de l’Alliance Swisspass, et celle de l’assemblée des 250 membres représentant les réseaux et les entreprises de transport. Le Conseil stratégique compte de 8 à 13 membres, dont trois jouent un rôle clé: les CFF, CarPostal et le ZVV, le réseau zurichois de transports contrôlé par le canton de Zurich.

Leur présence est indispensable pour toute décision, et s’ils sont d’accord entre eux, leur position ne peut être minoritaire. Or, le canton de Zurich s’est récemment montré réticent aux démarches immédiates. Fin septembre, son gouvernement a estimé que l’introduction de Myride était un «objectif à moyen terme».

La mise en œuvre, a-t-il précisé, reste incertaine, car elle implique de grands défis et ne permet pas de transposer facilement les avantages du système actuel de zones.

Est-ce que c'est grave si le demi-tarif disparaît?

Avec environ 3,3 millions d’abonnements, le demi-tarif est aujourd’hui l'abonnement le plus populaire de Suisse. Il garantit des revenus stables aux transports publics tout en permettant l'accès à ses détenteurs à des billets avantageux.

Cette nouvelle mesure dans les wagons-restaurants CFF dérange

Mais le demi-tarif constitue aussi une barrière pour les usagers occasionnels, car ceux qui ne voyagent pas assez pour rentabiliser l’abonnement paient un plein tarif souvent dissuasif.

Certains acteurs du secteur estiment donc que supprimer le demi-tarif, tout en abaissant les tarifs de base des transports publics, pourrait au contraire stimuler leur usage.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

