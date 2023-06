Pour de nombreuses personnes, il ne reste presque plus rien à la fin du mois. Comment réagissent les partis suisses? image: KEYSTONE

Voici les solutions des partis face à la hausse des prix en Suisse

Les loyers, les primes d'assurance maladie, les prix de l'électricité et ceux des transports publics: cette année, les consommateurs vont trinquer et l'inflation ne va louper personne. Les partis politiques helvétiques proposent des alternatives.

Chiara Stäheli, Stefan Bühler / ch media

Le coût de la vie augmente. Les annonces se succèdent et se ressemblent: à l'automne dernier, l'augmentation des primes d'assurance maladie de 6,6% a suscité l'inquiétude. Depuis, l'inflation a fait monter le prix des biens de consommation. Et désormais, de nombreux locataires sont confrontés à une augmentation de loyer.

Que fait la politique pour remédier à tous ces problèmes? Et comment protège-t-elle la population contre la perte de pouvoir d'achat? Nous leur avons posé la question.

UDC: gérer l'immigration

Pour le plus grand parti du pays, la montée des prix est due à «l'échec de la stratégie énergétique 2050 et l'immigration, toujours aussi démesurée». Et ce serait surtout cette dernière qui ferait massivement grimper les coûts:

«Avec 80 000 habitants supplémentaires qui s'installent chaque année en Suisse, il ne faut pas s'étonner que les loyers grimpent» UDC

Pour le parti, l'augmentation de la population a pour conséquence de saturer l'offre de transports publics, des hôpitaux et des écoles. Du point de vue de l'UDC, il n'y a donc qu'une seule solution: la mise en œuvre de son initiative contre l'immigration de masse, acceptée par le peuple en 2014.

«La Suisse doit gérer son immigration de manière autonome» UDC

PS: plus d'aide de l'Etat pour l'AVS et les crèches

La perte du pouvoir d'achat préoccupe «beaucoup» le PS, déclare le coprésident du parti, Cédric Wermuth. Selon lui, la Suisse est à l'aube d'une crise sociale. Pour lui, cela est également dû aux rapports de majorité, à Berne:

«Ce n'est pas un hasard si les coûts pour la population augmentent précisément là où les lobbies des grands groupes s'imposent au Parlement. Par exemple dans les domaines de la santé, de la pharmacie ou de l'immobilier.» Cédric Wermuth

Pour renforcer le pouvoir d'achat, les socialistes veulent étendre la réduction des primes, introduire une 13e rente AVS, lutter contre la réforme de la LPP et créer suffisamment de places de crèche abordables.

PLR: plus de marché libre et de numérisation

L'augmentation des prix de l'énergie, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et la spirale inflationniste sont les causes du renchérissement, écrit le chef du parti Thierry Burkart. Il s'agit d'une «inflation importée» qui, avec environ 3%, est toutefois plus faible que dans d'autres pays. Cela est «également dû à notre monnaie».

Le PLR fait confiance à la Banque nationale pour garantir la stabilité des prix prescrite par la loi. Et au lieu d'utiliser des «concepts socialistes qui sentent la naphtaline»:

«Il faut plus de marché libre et de numérisation dans tous les domaines» Thierry Burkart, président du PLR

L'un des principaux facteurs de hausse des loyers est le manque de logements, «en particulier dans les villes gouvernées par la gauche et les verts». Burkart demande «plus de logements et moins de prescriptions».

Le Centre: responsabiliser les employeurs

Le président du parti, Gerhard Pfister, souligne que le Centre s'engage dans divers domaines. Le principal d'entre eux?

«Protéger le porte-monnaie de la classe moyenne et des familles et préserver leur pouvoir d'achat» Gerhard Pfister, chef du Centre

Ainsi, le parti a récemment lancé deux initiatives visant à mettre fin à la discrimination fiscale et liée à l'AVS pour les couples mariés. En outre, le Centre demande un frein aux coûts de la santé afin de freiner la hausse des primes. Et comme la pénurie de logements fait grimper les prix des loyers, le Centre plaide pour une limitation des oppositions pour les petits projets de construction.

Les Verts: un impôt sur les bénéfices de guerre

Pour les Verts, des bons de mobilité pour les transports publics, la réduction des primes maladie et un contrôle des loyers devraient permettre de soulager rapidement les ménages à faibles revenus. A moyen terme, les Verts demandent plus de soutien de l'Etat pour les transports publics et plus de construction de logements d'utilité publique. Mais ce n'est pas tout:

«La cause du renchérissement est notre dépendance aux énergies fossiles et la hausse massive des prix des matières premières... dues à l'invasion de l'Ukraine» Les Verts

La meilleure solution serait donc «l'abandon des carburants fossiles» ainsi que «l'impôt sur les bénéfices de guerre». Les Verts réclament que les entreprises qui ont dégagé «un bénéfice exceptionnel» à cause de la guerre en Ukraine, notamment sur le négoce des matières premières, soient taxées plus fortement. Selon le parti, ces bénéfices participent indirectement à la hausse des prix.

Les Vert'libéraux: efficacité énergétique et densification

Selon le président du parti Jürg Grossen, l'inflation causée par la guerre en Ukraine ainsi que des raisons structurelles sont responsables de l'augmentation des coûts.

«L'augmentation du coût de la vie touche durement de nombreuses personnes» Jürg Grossen, président des Vert'libéraux

Les recettes du PVL sont les suivantes: augmenter l'efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables dans le pays afin d'obtenir une plus grande indépendance vis-à-vis des chocs de prix externes.

Dans le domaine de la santé, la numérisation et l'évitement des prestations inutiles doivent permettre de réduire les coûts; dans le domaine de la construction de logements, ils demandent une densification modérée ainsi que la libéralisation, l'harmonisation et la simplification des procédures.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)