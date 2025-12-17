La présidente de la Confédération distribue 5000 francs et quitte X

C'est une tradition: la ou le président de la Confédération soutient chaque année une organisation caritative. Avec Karin Keller-Sutter, cet argent ira à des maisons d'accueil pour femmes.



Dans le guide à l’intention des conseillers fédéraux, il est fait mention d’un «fonds présidentiel»: celui ou celle qui préside la Confédération dispose de 5000 francs «pour soutenir des personnes dans le besoin ou des organisations caritatives».

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a décidé qui bénéficiera du montant de 2025. Sa porte-parole, Emanuela Tonasso, indique que la somme sera versée pour moitié à la maison d’accueil pour femmes de Saint-Gall et pour l’autre moitié à une maison d’accueil du canton de Neuchâtel. La présidente de la Confédération entretient un lien particulier avec Neuchâtel: elle y a jadis fréquenté un gymnase.

Karin Keller-Sutter s’est engagée, tout au long de sa carrière politique, en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. En tant que directrice de la police du canton de Saint-Gall, elle a imposé le principe «qui frappe doit partir». La loi saint-galloise sur la protection contre la violence, adoptée en 2003, a ensuite été reprise par d’autres cantons.

Pourquoi ce choix?

La présidente de la Confédération explique qu’il lui tient personnellement à coeur de soutenir le travail inlassable des institutions qui viennent en aide aux femmes victimes de violences domestiques:

«J’ai une grande admiration pour ce qu’elles accomplissent chaque jour: offrir une protection aux femmes en situation de crise aiguë, leur garantir sécurité et calme, et les accompagner sur le chemin du retour vers l’autodétermination et la stabilité.»

Le travail des maisons d’accueil pour femmes est souvent déterminant, voire transformateur, pour les personnes concernées.

Emanuela Tonasso précise encore que la décision concernant le don a été prise il y a plusieurs semaines, «indépendamment du débat actuel au Parlement». Le Conseil national s'est dans un premier temps prononcé contre l’octroi d’un million de francs supplémentaire pour la prévention des violences faites aux femmes, avant de revenir sur sa décision à la suite de protestations.

Elle quitte X

Reste une question pour clore l’année présidentielle: que va-t-il advenir du compte de Karin Keller-Sutter sur X? Le département indique que ce compte a été créé spécifiquement pour l’année présidentielle. X étant le canal de communication le plus couramment utilisé sur la scène politique internationale, l’outil avait sa raison d’être durant cette période.

Avec la fin de l’année présidentielle, le compte a rempli sa mission. Karin Keller-Sutter ne publiera plus de messages sur X l’an prochain. Cela a été prévu ainsi dès le départ. (adapt. tam)