En 2022, 40% de la population était issue de la migration. Image: KEYSTONE

64% des habitants de ce canton romand sont issues de la migration

La part de la population issue de la migration ne cesse d'augmenter en Suisse. Pour la première fois, elle a passé la barre des 40% l'année dernière. Dans le canton de Genève, ce pourcentage dépasse même 60%. Le point en graphiques.

Plus de «Suisse»

Nous sommes toujours plus nombreux en Suisse. En juin dernier, le nombre de personnes habitant dans notre pays passait pour la première fois la barre symbolique des neuf millions d'individus. Au cours des dix dernières années, la population résidente permanente a augmenté de plus de 9%.

Toutes les analyses démographiques montrent la même chose: cette croissance est principalement due à l'immigration. La part de la population issue de la migration augmente régulièrement depuis plusieurs années, jusqu'à atteindre 40% en 2022. Une première. C'est ce que rapporte ce lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Ainsi, on comptait l'année dernière près de trois millions d'habitants de 15 ans ou plus issus de la migration. Leur nombre a augmenté de 573 585 individus depuis 2012, soit une hausse de 24%. A l'inverse, sur la même période, la population non issue de la migration s'est légèrement réduite, en diminuant de quelque 32 000 habitants (-0,5%).

Population issue de la migration, de quoi parle-t-on? La population issue de la migration comprend les personnes de nationalité étrangère ou naturalisées – à l’exception de celles nées en Suisse et dont les deux parents sont nés en Suisse (3ᵉ génération) – ainsi que les Suisses à la naissance dont les deux parents sont nés à l’étranger. La 1ʳᵉ génération comprend toute personne née à l’étranger, à l’exception des Suisses à la naissance dont au minimum un des deux parents est né en Suisse. La 2ᵉ génération désigne les personnes issues de la migration nées en Suisse.

Parmi les personnes issues de la migration, près de 80% sont nées à l'étranger et appartiennent à la 1re génération (2 342 000 individus). Les 20% restants sont nés en Suisse et font donc partie de la 2e génération (609 000).

A Genève, 64% des habitants issus de la migration

La présence de cette population n'est pas homogène sur le territoire national. Dans certaines régions, les personnes issues de la migration représentent plus de la moitié des effectifs totaux. C'est notamment le cas dans les cantons de Vaud (52,3%), de Bâle-Ville (35,8%) et du Tessin (50,1%). A Genève, qui occupe la première marche du podium, leur part atteint même 64,4%.

Neuchâtel se classe en septième position (42,3%), tandis que le Valais et Fribourg affichent des valeurs inférieures à la moyenne nationale (34,1 et 33,4%, respectivement). Avec 26,3% des habitants issus de la migration, le Jura occupe la 21e place, juste devant Berne (25,5%).

Les dernières places du classement sont réservées aux petits cantons de Suisse centrale et orientale. A Appenzell Rhodes-Intérieures et Uri, qui occupent les deux dernières places de la liste, la part d'habitants issus de la migration est inférieure à 20%.

Nationalité suisse

Plus d’un tiers de la population issue de la migration, soit 1 115 000 personnes, a la nationalité suisse. Les autres nationalités les plus représentées sont la nationalité italienne (10%) et allemande (9%). Les ressortissants français représentent 4,3% du total, les Portugais 7,2%.

Selon les prévisions, la hausse de la population issue de la migration n'est pas près de s'arrêter. Si la Suisse continue sur ce cap, la barre symbolique des dix millions devrait être franchie en 2040.