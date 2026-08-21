Voici combien de personnes portent votre prénom en Suisse

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Découvrez à quel point votre prénom est populaire en Suisse

Des dizaines de milliers de prénoms sont portés actuellement en Suisse, et tous n'ont pas la même popularité. Nos graphiques interactifs vous montrent où se situe le vôtre.

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Cela fait plusieurs années que Noah, Liam, Sofia et Emma se disputent les premières places du classement des prénoms les plus donnés en Suisse. 2025 n'a pas fait exception: Noah reste le prénom le plus populaire chez les garçons, alors que, chez les filles, c'est Sofia qui arrive en tête.

Cet engouement est certes durable, mais ces prénoms restent relativement peu répandus par rapport à d'autres, aujourd'hui passés de mode. En 2025, il n'y avait «que» 9679 Sofia en Suisse, contre près de 72 000 Maria, qui est le prénom le plus porté dans notre pays. Même les Emma, quelque 12 500 l'an dernier, arrivent loin derrière.

Même scénario chez les hommes: fin 2025, on comptait un peu plus de 13 000 Noah et quelque 7000 Liam, contre environ 63 000 Daniel, 51 000 Peter et 52 000 Thomas.

Le tableau ci-dessous vous permet de voir combien de personnes portaient votre prénom en Suisse en 2025:

Les prénoms les plus populaires en Suisse Nombre de prénoms de la population suisse en 2025 Maximum 4 noms autorisés. Réduisez le nombre. Tous/Toutes

Femmes

Hommes Rang Nom % Nombre Les prénoms de la population résidante permanente au 31 décembre 2025 ont été pris en compte. Ceux qui apparaissent moins de trois fois dans toute la Suisse n'ont pas été pris en considération pour des raisons de protection des données. Graphique : watson • Source : Office fédéral de la statistique

Des modes et des tendances

Au-delà du podium, les prénoms portés en Suisse sont très, très nombreux. L'OFS en répertorie quelque 60 000. Et si la plupart d'entre eux n'ont jamais (encore) connu leur heure de gloire, tous partagent un élément: leur popularité varie fortement d'une année à l'autre.

C'est ce que montre le graphique ci-dessous, lequel vous permet de comparer la popularité des prénoms au fil du temps. Il vous suffit de taper n'importe quel prénom dans la barre de recherche:

Comparez la popularité des prénoms en Suisse Nombre de prénoms par année de naissance de la population vivante (au 31.12.2025) Maximum 4 noms autorisés. Réduisez le nombre. Cherche un prénom en haut ↑ ou clique sur l’une des suggestions ci-dessous ↓ Les prénoms pris en compte sont ceux de la population résidente permanente au 31 décembre 2025. Ceux qui apparaissent moins de trois fois dans toute la Suisse n'ont pas été pris en compte pour des raisons de protection des données. Graphique : watson • Source : Office fédéral de la statistique

On constate notamment que Noah n'a pris de l'ampleur qu'à partir du début des années 2000, tandis que Daniel a connu son apogée dans les années 1960, avant de retomber depuis. D'autres prénoms, tels qu'Olivia, suivent en revanche une progression constante depuis plusieurs dizaines d'années.

Texte et adaptation en français: asi