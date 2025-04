Voici les cantons qui gagneront le plus d'habitants d'ici 2055

La Suisse comptera 10,5 millions d’habitants en 2055. Cette croissance, principalement due à l’immigration, soulève des défis démographiques, économiques et sociaux liés au vieillissement de la population.

Le vieillissement de la population suisse crée des défis pour le marché du travail. Image: shutterstock

La population de la Suisse passera de 9 millions d'habitants fin 2024 à 10,5 millions en 2055, une hausse principalement due aux migrations, selon le scénario de référence de l'Office fédéral de la statistique. Le vieillissement de la population va se poursuivre.

Que prévoient les scénarios?

D’après le scénario de référence, qui prolonge les tendances démographiques récentes, la population résidente permanente en Suisse devrait passer de 9,0 millions en 2024 à près de 10,0 millions en 2040, puis à 10,5 millions en 2055. Cela correspond à une croissance annuelle moyenne de 0,5%.

A partir de 2035, l'accroissement naturel de la population, soit la différence entre le nombre de naissances et de décès, sera négatif. «La croissance proviendra donc exclusivement des migrations et dépendra de plus en plus de la conjoncture économique du pays», indique mardi l'OFS.

A côté du scénario de référence, deux autres scénarios ont été calculé:

Le scénario «haut» prévoit une migration nette plus importante, une légère hausse de la fécondité et une progression plus rapide de l’espérance de vie. Dans cette hypothèse, la population résidente permanente atteindrait 11,7 millions de personnes en 2055. A l’inverse, le scénario «bas» repose sur une migration nette plus faible, une légère baisse de la fécondité et une stagnation de l’espérance de vie. La population atteindrait alors 9,3 millions en 2055, avec un pic en 2042 avant de commencer à diminuer.

Où est-ce que les gens vont s'installer?

D’ici 2055, les cantons de Lucerne, Saint-Gall, Vaud, Genève, Thurgovie et Argovie verront leur population croître de plus de 20%, selon le scénario de référence.

A titre de comparaison, la croissance moyenne pour l’ensemble des cantons sera d’environ 16%. Cette dynamique renforcera la concentration de la population dans les régions urbaines, en particulier autour de l’agglomération zurichoise et dans l’Arc lémanique.

A l’inverse, les cantons du Jura, de Neuchâtel, de Schaffhouse et d’Appenzell Rhodes-Extérieures connaîtront les évolutions les plus modestes, avec une croissance inférieure à 2% sur la période.

La population va vieillir, mais qui va travailler?

L'OFS indique:

«Au cours des prochaines années, les générations les plus nombreuses du baby-boom entreront progressivement dans le troisième âge. Les personnes âgées de 65 ans ou plus présentent aujourd'hui environ 20% la population totale. Ils en représenteront environ 25% dans 30 ans.»

La population active, qui comprend les personnes occupées ainsi que les chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT), devrait augmenter de 12,5% entre 2024 et 2055, pour atteindre 5,8 millions de personnes sur une population totale de 10,5 millions, selon le scénario de référence.

En équivalents temps plein, la croissance sera similaire, avec une hausse de 14,1%, soit 5 millions d’actifs à l’horizon 2055. Les projections varient toutefois selon les scénarios:

Scénario «haut»: la population active augmenterait de façon continue pour atteindre 6,6 millions de personnes en 2055 (+27%).

la population active augmenterait de façon continue pour atteindre 6,6 millions de personnes en 2055 (+27%). Scénario «bas»: après une stabilité jusqu’en 2036, elle baisserait légèrement pour s’établir à 5,1 millions en 2055, soit une diminution de 2,4 % par rapport à 2024.

Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus rapporté à la population active va fortement augmenter. En 2024, on compte 38 seniors pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans. D’ici 2055, ce ratio dépassera 50 personnes âgées pour 100 actifs :

51 selon le scénario de référence.

50 selon le scénario «haut».

52 dans le scénario «bas».

Ce déséquilibre croissant entre actifs et retraités soulève des enjeux majeurs pour le financement des retraites et la pérennité du système social suisse.

Où travailleront tous ces gens?

Quel que soit le scénario envisagé, le niveau de formation de la population suisse continuera de progresser de manière significative au cours des prochaines années. Selon le scénario de référence, la part des personnes âgées de 25 à 64 ans titulaires d’un diplôme du degré tertiaire (formation professionnelle supérieure ou hautes écoles) dépassera les 50% dès 2028 (contre 48% estimés en 2025). Cette proportion atteindrait ensuite 62% en 2045.



Les autres scénarios projettent des évolutions similaires:

64% dans le scénario «haut»

59% dans le scénario «bas»

Ces tendances confirment une élévation continue du niveau de qualification, avec des impacts attendus sur le marché du travail, la compétitivité économique et la cohésion sociale. (jah)