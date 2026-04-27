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Elle prend 4 ans de prison pour un excès de vitesse en Suisse

Elle a pris 4 ans de prison «pour un simple excès de vitesse» en Suisse
Un excès de vitesse de 118 km/h: une femme de 25 ans condamnée à 4 ans de prisonImage: montage watson

Elle prend 4 ans de prison «pour un simple excès de vitesse» en Suisse

A 238 kilomètres sur l'autoroute, une jeune femme vient d'être condamnée à quatre ans de prison en Suisse.
27.04.2026, 11:1127.04.2026, 11:11

C'est une affaire rarissime, une jeune femme a écopé de quatre ans de prison ferme pour plusieurs excès de vitesse, une sanction parmi les plus lourdes jamais prononcées dans ce domaine.

Installée dans le canton de Glaris et aujourd’hui âgée de 25 ans, elle avait commis huit excès de vitesse en 2021, dont un à 238 km/h sur l’autoroute A3 près de Lachen, soit 118 km/h au-dessus de la limite. Mais particularité de l’affaire: la conductrice n’a pas été flashée par un radar ou interceptée par la police, lit-on dans le Tages-Anzeiger. Ce sont des vidéos tournées avec son téléphone qui l’ont trahie. Elles ont été découvertes par la police après une plainte déposée contre son ex-compagnon.

Que disent ces images?

On la voit y conduire à très grande vitesse, parfois de manière imprudente, notamment avec un pied hors de la fenêtre. Sur les huit cas, cinq ont été qualifiés de «délits de chauffard», car la limite était dépassée de plus de 80 km/h. Même sans accident ni antécédent, les juges ont estimé que ces comportements représentaient un danger sérieux. Pris isolément, le cas le plus grave aurait entraîné une peine d’environ 26 mois. Mais la répétition des infractions a conduit à une sanction maximale.

Un radar romand a flashé «3468 véhicules par erreur»

Le verdict, validé par le Tribunal fédéral, atteint le plafond prévu par la loi. Avocat d'Olten, Simon Bloch confirme le caractère exceptionnel de la peine auprès du média zurichois:

«Je pense qu'il s'agit de la peine la plus sévère jamais prononcée pour un simple excès de vitesse»

La justice suisse rejette ses explications

Devant le tribunal, la jeune femme a évoqué une période difficile sur le plan personnel, expliquant avoir roulé vite pour «évacuer ses émotions». Un argument écarté par la justice, d’autant qu’un nouvel incident routier est survenu peu avant son procès quand elle «a heurté une glissière de sécurité sur l'autoroute, avec une vitesse prétendument excessive», écrit le grand quotidien.

Voici à quel point les Suisses âgés sont dangereux au volant

Avec les règles de Via Sicura, les excès extrêmes sont considérés comme des infractions graves. Même sans accident, la vitesse excessive suffit à caractériser un danger, et les sanctions peuvent être très lourdes. (hun)

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Cette guerre décide de votre vie et vous ne le savez pas toujours
La «bataille culturelle» est la grande expression politique du moment. Forgée par le communiste italien Gramsci, elle fait un retour en grâce en France comme en Suisse. L'affaire Grasset-Bolloré en est un exemple frappant. Chez nous, elle met surtout en vedette l'UDC et la gauche radicale.
La bataille culturelle est partout. L'immigration, le genre, la religion, l'alimentation, l'école, les médias, la fiscalité: tout cela et bien d'autres choses intéressent la bataille culturelle. Le gagnant est celui qui parvient à imposer ses idées. C’est un jeu bien plus féroce que «Koh Lanta» et bien moins drôle que «LOL qui rit sort». Ce n’est pas parce qu’on n’entend pas parler de la bataille culturelle tous les jours en Suisse qu’elle en est absente. Au contraire. Un indice? L’UDC et la gauche, tendance radicale, s’y adonnent en permanence.
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