De nombreux automobilistes ont été surpris par un radar à l'entrée de Neuchâtel. (image d'illustration). Image: Shutterstock

Un radar romand a flashé «3468 véhicules par erreur»

Un bug technique à Neuchâtel a transformé un radar en machine à flashs injustifiés, touchant des milliers d’automobilistes. La police s'explique.

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A Neuchâtel, un simple bug technique a transformé un radar en machine à flashs injustifiés. Sur la route des Gouttes-d’Or, dans le quartier de Monruz, «le radar a flashé 3468 véhicules par erreur», a fait savoir la porte-parole de la police neuchâteloise à nos confrères d'Arcinfo.

Le problème est survenu après un changement de limitation de vitesse sur cette rue. A la fin des travaux sur ce tronçon très fréquenté, la vitesse maximale est passée de 30 à 50 km/h. Le radar est alors réhomologué le vendredi 17 avril, avec le fournisseur de l’appareil et l’Institut fédéral de métrologie.

Mais l’ajustement ne suit pas. «En raison d’un problème technique, le radar est resté réglé sur une limitation à 30 km/h», explique la porte-parole de la police neuchâteloise, Elsa Girardin, auprès de nos confrères. Résultat: tous les automobilistes circulant entre 30 et 50 km/h – pourtant en règle – sont flashés.

Dans cette zone d’entrée de ville, le volume de trafic fait rapidement grimper le compteur. Renseignements pris Arcinfo écrit que «la police a croulé sous les appels et les messages d’automobilistes s’étonnant d’avoir été flashés».

Et les sanctions?

Aucune amende n'a toutefois été distribuée. «Aucune infraction n’a été validée, ni transmise aux automobilistes concernés», précise la police. Le radar, impossible à corriger à distance en raison du bug, a finalement été désactivé le samedi 18 avril après l’intervention d’un technicien. Des démarches sont en cours avec le prestataire pour régler le problème. (jah)