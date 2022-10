Pas de plats vegans en prison? La Suisse face à la justice internationale

Selon le Guardian , qui a eu vent de l'affaire, la prison avait bien fourni au détenu concerné des repas sans viande, mais composés de salade, de riz et de pains à hamburger. Autrement dit, la nourriture restante à disposition qui ne contenait pas de viande. Pour notre juriste, le but était clair:

Du pain, de l'eau, et voilà! C'est végane, non?

Chacun a le droit de se nourrir comme il l'entend, même en prison C'est un caprice exagéré, il faut dire non! Du pain, de l'eau, et voilà! C'est végane, non?

Un meurtrier, violeur et pédophile aurait pu sortir de prison, mais non

Menacés par les nazis, 300 enfants ont trouvé refuge en Suisse, voici leur histoire

En 1939, 300 enfants arrivèrent en Suisse. Ils devaient poursuivre leur voyage vers d’autres pays quelques mois plus tard. La Seconde Guerre mondiale contraria toutefois ces plans et nombre d’entre eux restèrent pendant des années dans notre pays, comme ce fut le cas d’Anneliese Laupheimer.

En 1939, environ 250 enfants âgés de 6 à 16 ans, juifs pour la plupart, quittèrent le sud de l’Allemagne pour la Suisse. L’«action 300 enfants» avait été autorisée par le Département fédéral de justice et de police, en réaction à la nuit de Cristal de novembre 1938, et menée par le Comité suisse d’aide aux enfants d’émigrés. Ces enfants étaient censés passer six mois en Suisse, puis se rendre dans un pays sûr. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale contraria ces plans. La plupart des enfants restèrent six ans en Suisse, ce qui leur sauva la vie.