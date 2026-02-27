Zattoo procède à un ajustement de prix en Suisse.

Zattoo augmente le prix de son abonnement Ultimate en Suisse dès avril 2026, notamment en raison de la hausse des redevances versées à Suissimage.

Zattoo procède à un ajustement tarifaire pour l'abonnement Ultimate en Suisse: à partir d'avril 2026, le prix de l'abonnement mensuel passera de 20 francs à 22 francs par mois.

Le prix de la formule annuelle augmentera, quant à elle, de 200 francs à 220 francs par an. Les tarifs de l'abonnement Premium ainsi que de Zattoo Home restent inchangés.

Derrière l'augmentation, plusieurs raisons

Cette hausse des prix s'explique par des coûts plus élevés à l'échelle du secteur liés au replay sans publicité, en raison de la hausse des redevances versées à la société de gestion Suissimage, ainsi que par les investissements continus dans le produit et la plateforme.

L'abonnement annuel Ultimate est encore disponible au prix actuel jusqu'à fin mars 2026.

La modification tarifaire concerne exclusivement l'abonnement Zattoo Ultimate en Suisse et entre en vigueur dès son prochain renouvellement. Il peut être adapté à tout moment dans le compte utilisateur. Il est important de noter que les modifications et résiliations prennent effet à l'échéance de la période en cours. (ome)