Le lac Léman a sa pièce de monnaie en argent

Voici le nouveau venu: le lac Léman. Image: Swissmint

Le Léman a sa pièce de monnaie en argent

Une nouvelle pièce débarque dans la collection «Lacs suisses» de Swissmint.

Swissmint, l'organe fédéral qui émet nos pièces de monnaie, propose régulièrement ce qu'il nomme ses «monnaies spéciales fédérales». L'an dernier, il annonçait une nouvelle série à l'honneur des lacs suisses.

Après la pièce en argent pour le Lac de Lugano et celle pour le lac Majeur, arrive celle célébrant le plus grand lac de Suisse, le Léman.

«Frappée en argent fin (999), cette pièce, la troisième émission de la série en quatre volets lacs suisses, rend hommage au plus grand lac de Suisse en tant que patrimoine naturel et culturel unique au cœur de l’Europe», écrit Swissmint.

Pour l'institution fédérale, «les lacs sont des lieux de repos, de loisirs et d'inspiration.» Elle développe:

«Avec environ 1500 lacs et un réseau dense de rivières, la Suisse est considérée comme un important réservoir d'eau au cœur de l'Europe. Ses lacs ne façonnent pas seulement le paysage, ils servent également d'habitat à de nombreuses espèces animales et végétales.»

Avec un tirage limité à 8000 exemplaires «en qualité ‹non mise en circulation› dans un blister et à 3500 exemplaires en qualité ‹flan bruni› dans un étui», la pièce saura séduire les numismates. En ce qui concerne le graphisme, Swissmint détaille:

«L'avers représente le plus grand lac de Suisse vu d'en haut. Les paysages qui entourent le lac sont représentés par des courbes de niveau qui s'étendent jusqu'au bord de la pièce. Le nom du lac apparaît en lettres cursives à côté de l'illustration et s'intègre harmonieusement dans les paysages des cantons de Genève, Vaud et Valais ainsi que de la France.



Le graphisme choisi pour le revers des quatre monnaies spéciales de la série « Lacs suisses » rappelle le rôle de la Suisse en tant que château d’eau de l’Europe.»

La série s'achèvera en 2027 avec le lac des Quatre-Cantons.

La pièce Lac Léman de Swissmint

La monnaie a une valeur faciale de 20 francs suisses et sera vendue 65 francs et 110 francs pour la version «flan bruni» dans son étui.

La pièce sera en vente dès le 19 mars à 08h00 sur la boutique en ligne de Swissmint. (hun)