Prix des carburants: ce canton romand est l'un des plus chers

Prix de l&#039;essence: carte et texte sur les différences cantonales.
Malgré les disparités, les prix sont globalement à leur niveau le plus bas en quatre ans.Image: Keystone / ATS, montage watson

Voici où les prix des carburants sont les plus élevés en Suisse

Une étude du Touring Club Suisse démontre que les prix des carburants diffèrent fortement en Suisse selon les cantons et l’emplacement des stations-service.
21.01.2026, 14:2121.01.2026, 14:21

Les prix de l’essence et du diesel en Suisse varient fortement selon les régions, selon une enquête du Touring Club Suisse (TCS).

Les résultats présentés ce mercredi montrent qu'en 2025 l’essence et le diesel étaient nettement plus chers le long des autoroutes que dans les zones périphériques. Par ailleurs, une forte densité de stations-service tend à faire diminuer les prix.

De grands écarts entre les cantons

L’étude s'est focalisée sur les prix moyens cantonaux. Le diesel et le sans-plomb 95 sont les moins chers dans le canton de Bâle-Campagne, tandis que le sans-plomb 98 l’est dans le canton du Jura.

Ces fraudes aux stations d'essence coûtent des millions en Suisse

Les écarts peuvent être considérables d’une station à l’autre, par exemple pour le sans-plomb 95, le prix moyen varie de 1,52 franc à Brügg (BE) à 2,37 francs à Zurich.

La situation en Suisse romande

En Romandie, c'est Genève qui propose le carburant le plus cher, avec un sans-plomb 98 à 1,93 franc et le diesel à 1,88 franc. Vaud suit de près, avec 1,88 franc le litre de sans-plomb 98 et 1,83 franc celui de diesel. Le Valais fait à peine mieux, avec des valeurs avoisinantes.

Du côté de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura, les prix du sans-plomb 95 affichent 1,66 franc pour les deux premiers cantons et 1,64 franc pour le dernier. Pour ce qui est du sans-plomb 98 et du diesel, les chiffres relevés gravitent très proches des 1,75 franc, avec un pic à 1,79 franc pour le sans-plomb 98 à Fribourg et Neuchâtel.

Les auteurs de l'étude, qui se basent des données fournies par des membres du TCS, relèvent cependant que les prix de l’essence et du diesel en 2025 sont les plus bas depuis quatre ans. (ysc/ats)

