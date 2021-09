Mesvaccins.ch souffrait de «très graves lacunes techniques»

Exclusif

Le premier concert sans masque en Suisse aura lieu... avec masque

Ce lundi soir aurait dû être le premier des quatre concerts accueillant 500 rockeurs debout et démasqués. Patatras! Début juin, l'OFSP a discrètement décidé de faire machine arrière pour faire renfiler le masque. Le canton de Berne juge lui-même l'expérience «presque obsolète».

L'événement était attendu comme on attend le monde d'après: une première série de bastringues rock, debout et sans masque, pouvant accueillir 500 personnes par soir. Et ça démarre ce lundi. Des décibels et de la sueur, enfin! «Ce sera un signal positif pour notre secteur, qui a beaucoup souffert ces derniers mois», déclarait fin mai Dave Naef, directeur du club organisateur, le Bierhübeli.

Sauf qu'au début du mois de juin, ce quartolet de concerts du groupe Patent Ochsner chapeauté par les …