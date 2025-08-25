beau temps24°
Magali Berdah se lance dans le débat politique sur Sud Radio

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 05: Comedian Magali Berdah attends the &quot;Semaine Arabe,&quot; or Arab Week, Gala Ceremony Dinner At UNESCO on November 05, 2024 in Paris, France. (Photo by Foc Kan/WireIma ...
Magali Berdah, l'ennemie préférée du rappeur Booba, se lance à la radio.WireImage

Cette célèbre influenceuse se lance dans le débat politique

A compter de la semaine prochaine, l'influenceuse Magali Berdah va mener des débats quotidiens en soirée sur Sud Radio qui mettront face-à-face influenceurs et politiques.
25.08.2025, 17:3725.08.2025, 17:37
C'est l'ancienne reine de l'influence elle-même qui a fait part de la nouvelle à l'AFP: à partir du 1er septembre, Magali Berdah mènera du lundi au jeudi ces débats entre deux invités, de 20h00 à 21h00.

Ça tourne mal pour Booba et Magali Berdah

En 2022 déjà, lors de la dernière campagne présidentielle, elle avait lancé une chaîne YouTube pour suivre les candidats et rendre la politique «accessible à tous». Elle avait mené son premier entretien avec le candidat d'extrême droite Eric Zemmour.

«Il y a une vraie demande de vulgarisation», martèle l'agente de personnalités de la téléréalité, fondatrice de la société Shauna Events. Elle espère «réconcilier avec la politique» voire «amener au vote».

Désormais agente de stars de l'influence, l'entreprise de Magali Berdah a été mise à mal depuis trois ans.
Désormais agente de stars de l'influence, l'entreprise de Magali Berdah a été mise à mal depuis trois ans.image: instragram

Ancienne chroniqueuse dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna sur la chaîne télé C8 disparue, la femme d'affaires de 43 ans, a proposé il y a plusieurs mois son concept de débats à Sud Radio, qui l'a «écoutée et laissée libre».

«Une situation effroyable»: c'est la guerre entre Gims et Booba

«Nous avons beaucoup échangé», a confirmé à l'AFP Patrick Roger, directeur général de la station, qui a également placé le journaliste licencié par Radio France Jean-François Achilli aux manettes de l'interview politique de la matinale. Le dirigeant voit l'émission de Magali Berdah comme «un miroir de notre époque» et un moyen de s'adresser à des jeunes auditeurs. «Elle a façonné le secteur» et «est légitime à ouvrir ces débats» entre «monde digital et institutionnels», a-t-il souligné.

Son activité d'agente de stars de l'influence a été mise à mal depuis trois ans, en lien notamment avec une large controverse dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elle a été visée notamment par le rappeur Booba qui pointait les pratiques commerciales trompeuses des influenceurs. L'enquête contre la cheffe d'entreprise a été classée sans suite, tandis que Booba a été mis en examen pour harcèlement moral en ligne aggravé et que 28 internautes ont été condamnés en mars 2024. (mbr)

