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Une voiture termine sa course sur les rails dans le canton de Zurich

Dans la nuit de vendredi à samedi, une voiture a dévalé un talus et s’est immobilisée sur les voies ferrées à Rickenbach (ZH), blessant légèrement à modérément ses trois occupants. Le conducteur, âgé de 21 ans, fait l’objet d’une enquête pour excès de vitesse.

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Un véhicule a fini sa course sur la voie de chemin de fer dans la nuit de vendredi à samedi à Rickenbach, dans le canton de Zurich. Ses trois occupants ont été blessés et hospitalisées.

Peu après 01h00, un automobiliste âgé de 21 ans a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage à gauche. Le véhicule est sorti de la route, enfoncé une glissière de sécurité, puis dévalé un talus avant de s'immobiliser sur les rails, a indiqué samedi la police cantonale.

Les trois occupants ont pu sortir du véhicule par leurs propres moyens. Ils ont été transportés à l'hôpital avec des «blessures légères à modérées», selon les informations de la police. Aucun train ne circulait sur la ligne au moment de l'accident.

La voiture a dû être récupérée à l'aide d'une grue. La voie ferrée et la route ont été fermées pendant plusieurs heures. Le conducteur fait l'objet d'une enquête pour suspicion de conduite à vitesse excessive, précise la police zurichoise. (tib/ats)