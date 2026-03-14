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Accident à Rickenbach (ZH): voiture sur les rails, trois blessés

La police cantonale de Zurich a inform
Keystone

Une voiture termine sa course sur les rails dans le canton de Zurich

Dans la nuit de vendredi à samedi, une voiture a dévalé un talus et s’est immobilisée sur les voies ferrées à Rickenbach (ZH), blessant légèrement à modérément ses trois occupants. Le conducteur, âgé de 21 ans, fait l’objet d’une enquête pour excès de vitesse.
14.03.2026, 11:5314.03.2026, 11:53

Un véhicule a fini sa course sur la voie de chemin de fer dans la nuit de vendredi à samedi à Rickenbach, dans le canton de Zurich. Ses trois occupants ont été blessés et hospitalisées.

Peu après 01h00, un automobiliste âgé de 21 ans a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage à gauche. Le véhicule est sorti de la route, enfoncé une glissière de sécurité, puis dévalé un talus avant de s'immobiliser sur les rails, a indiqué samedi la police cantonale.

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Les trois occupants ont pu sortir du véhicule par leurs propres moyens. Ils ont été transportés à l'hôpital avec des «blessures légères à modérées», selon les informations de la police. Aucun train ne circulait sur la ligne au moment de l'accident.

La voiture a dû être récupérée à l'aide d'une grue. La voie ferrée et la route ont été fermées pendant plusieurs heures. Le conducteur fait l'objet d'une enquête pour suspicion de conduite à vitesse excessive, précise la police zurichoise. (tib/ats)

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