Sanija Ameti reçoit un pardon qui compte

Sanija Ameti. Keystone

Joseph Bonnemain, l'évêque de Coire, a écrit une lettre personnelle à Sanija Ameti pour lui dire qu'il lui a pardonné son geste envers la Vierge Marie.

L'évêque de Coire Joseph Bonnemain a pardonné à Sanija Ameti d'avoir tiré sur une image de la Vierge Marie. Il demande à tous les catholiques, chrétiens, musulmans et à toute personne qui se sent blessée dans ses sentiments religieux et humains de faire de même.

La co-présidente d'Opération Libero a reconnu qu'elle a commis une erreur, a indiqué jeudi l'évêque de Coire dans un communiqué:

«En tant que politicienne et experte en communication, elle n'aurait pas dû commettre cette erreur. Beaucoup pourraient avoir du mal à lui pardonner» Joseph Bonnemain

L'évêque a déjà écrit une lettre personnelle à Sanija Ameti pour lui dire qu'il lui a pardonné. Cette lettre est une réponse de l'évêque à une missive de la politicienne dans laquelle elle demande pardon à l'évêque et donc à la communauté chrétienne. Le pardon est et reste l'une des notions les plus importantes, si ce n'est la plus importante, de la Bible, souligne Joseph Bonnemain.

En tant qu'évêque de Coire, il demande à tous de s'abstenir de haine, de représailles et de vengeance:

«La vie de Sanija Ameti mérite le même respect et la même protection que nous souhaitons pour chaque être humain, tout comme pour nos convictions religieuses»

Elle avait publié sur Instagram des photos la montrant en train de s'entraîner au tir avec un pistolet, ainsi qu'une image de Jésus et Marie criblée de balles. Elle est coprésidente d'Opération Libero et elle est active politiquement au sein des Vert'libéraux (PVL). La direction du PVL a lancé une procédure d'exclusion du parti. (jch/ats)