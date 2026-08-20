Cet élu PS lausannois ne sera pas poursuivi pour ses «likes» controversés

Dénoncé pour avoir «liké» des publications antisémites, l’élu socialiste lausannois Mountazar Jaffar ne sera pas poursuivi pour discrimination et incitation à la haine.

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Après deux dénonciations et une procédure disciplinaire du PS, Mountazar Jaffar se dit «très soulagé» par l’abandon définitif des poursuites. Image: DR

L'affaire des «likes» controversés de l'élu socialiste lausannois Mountazar Jaffar a trouvé son épilogue. Le Ministère public (MP) vaudois a décidé de classer la procédure à la suite de dénonciations pénales à l'encontre du conseiller communal pour discrimination et incitation à la haine.

«L'ordonnance de classement a été rendue le 17 juillet dernier et la décision est depuis entrée en force», a indiqué jeudi à Keystone-ATS le porte-parole du MP Vincent Derouand, confirmant une information parue le même jour dans le magazine L'Illustré.

«Lors de l'instruction, il n'a pas été reproché au prévenu d'être le diffuseur originel des tweets, qui sont discriminatoires et publics, mais d'avoir réagi à leur publication. Cependant, il a pu être établi que le prévenu ne visait pas les Juifs ou les Israéliens, mais l'Etat d’Israël et qu'il ignorait que le fait de liker pouvait rendre ces publications accessibles à un plus grand nombre de personnes, partant qu'il ne le voulait pas.» Vincent Derouand

«Il est de plus exact que le prévenu a clairement exprimé sa lutte contre toutes les formes de violences et de discriminations en nommant expressément l'islamophobie et l'antisémitisme avant les faits qui lui étaient reprochés. L'élément subjectif de l'infraction n'étant ainsi pas réalisé, même au stade du dol éventuel, le Ministère public a considéré qu'il devait être mis un terme aux poursuites pénales ouvertes contre le prévenu», explique-t-il encore.

Infraction pas réalisée

En clair, il n'y a donc pas d'infraction de discrimination et d'incitation à la haine. Le Ministère public avait reçu en été 2024 deux dénonciations pénales visant Mountazar Jaffar pour avoir «liké» des messages antisémites sur un réseau social. Elles provenaient de la Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud (CILV) et de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).

«Je suis évidemment très soulagé. La procédure a été longue, mais c’est le temps de la justice et je sais aussi que les Ministères publics sont surchargés», a réagi Mountazar Jaffar dans une interview accordée à L'Illustré. Il rappelle:

«Je me considère comme un militant antiraciste: cela comprend évidemment l'antisémitisme, qui est un sujet très grave»

Avertissement du PS Vaud

Pour rappel, le Parti socialiste vaudois (PSV) avait ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de son élu en mai 2024 dans le cadre de cette affaire. Comme l'avait par la suite expliqué son président de l'époque, Romain Pilloud, M. Jaffar avait présenté «des regrets et des excuses» et avait indiqué que ces «likes» ne reflétaient pas sa pensée.

Jaffar s'était en outre engagé à faire plus attention sur les réseaux sociaux. Le PSV avait estimé que cette procédure avait fait office d'avertissement. (jah/ats)