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La justice a tranché l'affaire du mème d'Hitler en Valais

Daniel Roh et Olivier Cottagnoud
Daniel Roh (PLR) et Olivier Cottagnoud (Alternative vétrozaine)Image: PLR/Vétroz.ch

La justice a tranché l'affaire du mème d'Hitler en Valais

Un conflit autour d'une parodie du dictateur nazi opposait deux conseillers communaux de Vétroz (VS). La justice a rendu son verdict.
24.03.2026, 15:5024.03.2026, 16:06

«Il a sacrifié le droit au respect du plaignant sur l’autel de la plaisanterie». Le Nouvelliste rapporte comment le Tribunal cantonal valaisan a tranché lundi dans l'affaire qui opposait Daniel Roh à Olivier Cottagnoud, deux conseillers communaux de Vétroz (VS).

Pour rappel, le premier avait publié durant la campagne de 2023 un mème d'Adolf Hitler dont les sous-titres étaient attribués au second. Poursuivi, Daniel Roh avait été condamné une première fois pour calomnie par ordonnance pénale, puis à nouveau en première instance après avoir fait recours.

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Deux élus romands s'écharpent pour un mème d'Adolf Hitler

Assurant que sa publication ne visait qu'à illustrer des problèmes communaux avec «un humour décalé», l'élu PLR avait fait remonter l'affaire jusqu'au Tribunal cantonal.

Calomnie, diffamation ou injure

Lors de l'audience lundi, la juge a revu la qualification des faits, relate Le Nouvelliste. Pour la magistrate, il s'agissait de déterminer si le mème constituait «une atteinte à l’honneur», a-t-elle rappelé.

Selon le journal valaisan, la juge n'a finalement pas retenu les infractions de calomnie ou de diffamation. Elle a toutefois condamné Daniel Roh pour injure.

UBS n'en a pas fini avec le scandale des comptes nazis

L'élu écope de cinq jours-amende à 190 francs avec sursis et devra prendre en charge des frais de justice. Une peine qu'il peut encore contester devant le Tribunal fédéral. (jzs)

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