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Travys: une ligne de bus gratuite gare-plage à Yverdon

Yverdon: nouvelle ligne gare-plage gratuite Travys cette année
La ligne est offerte par la Ville d'Yverdon et l'entreprise de transports publics Travys (image d'archives)Image: Travys

Une ligne de bus gratuite pour emmener les Vaudois à la plage

Une ligne gare-plage va voir le jour à Yverdon-les-Bains (VD). Une nouveauté qui vise à réduire la pression sur les parkings et faciliter l'accès au bord du lac.
27.05.2026, 11:2527.05.2026, 11:25

Une nouvelle ligne de bus reliera la gare d'Yverdon-les-Bains (VD) à la plage, du 4 juin au 20 septembre. Pour sa première année d'existence, cette ligne 606 sera gratuite, offerte par la Ville et l'entreprise de transports publics Travys.

Les bus circuleront du jeudi au dimanche, toutes les quinze minutes entre 10h00 et 20h00 et toutes les 30 minutes entre 20h00 et 22h00. «Cette cadence soutenue couvre les principaux usages estivaux: baignade en journée, activités sportives, restaurants du bord du lac ou simples déplacements pour profiter des soirées», écrivent mercredi la Ville et Travys dans leur communiqué.

La Confédération ne veut plus payer pour ces lignes de train et de bus

Avec cette ligne, la cité thermale souhaite notamment réduire la pression sur les places de stationnement, faciliter l'accès au bord du lac, renforcer l'attractivité du centre-ville et encourager des déplacements plus durables. (jzs/ats)

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Attention à ces faux courriers voulant vous expulser de Suisse
Une lettre soi-disant envoyée par le Secrétariat d'Etat aux migrations informe des personnes étrangères de leur expulsion. En cause? L'initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Une journaliste de watson a reçu ce faux courrier.
La lettre arbore le logo officiel de la Confédération et l'en-tête du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), et le texte est rédigé dans un allemand irréprochable. Elle est adressée à Sarah* (prénom d'emprunt), une journaliste de watson qui a immigré en Suisse il y a plusieurs années et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028.

Dans le courrier, on peut lire:
L’article