Deux élus romands s'écharpent pour un mème d'Adolf Hitler
La scène de l'«Attaque Steiner», dans le film La Chute, où Adolf Hitler invective son état-major pour une manœuvre avortée, a déjà fait l'objet de maintes parodies sur les réseaux sociaux. Mais en Valais, la séquence est au centre d'un litige entre deux élus.
Selon Le Nouvelliste, celui-ci oppose Daniel Roh à Olivier Cottagnoud, qui siègent tous deux au conseil communal de Vétroz (VS). Les faits concernés remontent à juin 2023, lorsque le premier a diffusé un mème dans lequel les propos du dictateur nazi sont attribués, en sous-titres, au second.
La séquence originale 👇
Une publication qui a valu à Daniel Roh, une condamnation pour calomnie, d'abord par ordonnance pénale, puis en première instance à la suite d'un recours.
«Un humour décalé»
Lundi, c'est devant le Tribunal cantonal valaisan que l'élu PLR contestait sa sanction, relate Le Nouvelliste. Il a assuré qu'il n'a jamais été question d'assimiler son homologue à un nazi. Mais simplement d'illustrer des problèmes communaux avec «un humour décalé».
Son avocat, relayé par le journal valaisan, a de son côté rappelé que «l’utilisation du mème» n’a jusqu'à présent «jamais été tranchée par un Tribunal fédéral» et qu'il s'agira pour les juges de «faire jurisprudence». Il a également relevé que la scène avait déjà été détournée de nombreuses fois et que les sous-titres ajoutés par son client ne contiennent aucune «référence au régime nazi».
Evoquant une fracture générationnelle entre les deux élus, il a demandé l'acquittement de Daniel Roh.
Une stratégie de diffamation
«Ce n’est pas de l’humour, c’est de la haine», a pour sa part déclaré Olivier Cottagnoud, rapporte Le Nouvelliste. L'élu de l'Alternative vétrozaine a estimé que la publication de la séquence relevait d'une stratégie de diffamation en pleine campagne politique.
Une vision partagée par le Ministère public valaisan, absent à l'audience, mais qui demande la confirmation du jugement. Le verdict est attendu dans la semaine. (jzs)