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Ces élus de Vétroz s'écharpent pour un mème d'Adolf Hitler

Daniel Roh et Olivier Cottagnoud
Daniel Roh (PLR) et Olivier Cottagnoud (Alternative vétrozaine).Image: PLR/Vétroz.ch

Deux élus romands s'écharpent pour un mème d'Adolf Hitler

Une parodie mettant en scène le dictateur allemand a conduit deux conseillers communaux de Vétroz devant le Tribunal cantonal valaisan cette semaine.
17.03.2026, 14:5917.03.2026, 14:59

La scène de l'«Attaque Steiner», dans le film La Chute, où Adolf Hitler invective son état-major pour une manœuvre avortée, a déjà fait l'objet de maintes parodies sur les réseaux sociaux. Mais en Valais, la séquence est au centre d'un litige entre deux élus.

Selon Le Nouvelliste, celui-ci oppose Daniel Roh à Olivier Cottagnoud, qui siègent tous deux au conseil communal de Vétroz (VS). Les faits concernés remontent à juin 2023, lorsque le premier a diffusé un mème dans lequel les propos du dictateur nazi sont attribués, en sous-titres, au second.

La séquence originale 👇

Vidéo: watson

Une publication qui a valu à Daniel Roh, une condamnation pour calomnie, d'abord par ordonnance pénale, puis en première instance à la suite d'un recours.

«Un humour décalé»

Lundi, c'est devant le Tribunal cantonal valaisan que l'élu PLR contestait sa sanction, relate Le Nouvelliste. Il a assuré qu'il n'a jamais été question d'assimiler son homologue à un nazi. Mais simplement d'illustrer des problèmes communaux avec «un humour décalé».

Son avocat, relayé par le journal valaisan, a de son côté rappelé que «l’utilisation du mème» n’a jusqu'à présent «jamais été tranchée par un Tribunal fédéral» et qu'il s'agira pour les juges de «faire jurisprudence». Il a également relevé que la scène avait déjà été détournée de nombreuses fois et que les sous-titres ajoutés par son client ne contiennent aucune «référence au régime nazi».

La SSR existait juste pour divertir, puis Adolf Hitler est arrivé

Evoquant une fracture générationnelle entre les deux élus, il a demandé l'acquittement de Daniel Roh.

Une stratégie de diffamation

«Ce n’est pas de l’humour, c’est de la haine», a pour sa part déclaré Olivier Cottagnoud, rapporte Le Nouvelliste. L'élu de l'Alternative vétrozaine a estimé que la publication de la séquence relevait d'une stratégie de diffamation en pleine campagne politique.

Une vision partagée par le Ministère public valaisan, absent à l'audience, mais qui demande la confirmation du jugement. Le verdict est attendu dans la semaine. (jzs)

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