Donald Trump a atterri à Genève lundi après-midi. image: keystone, montage: watson

Roman-photo

Trump au G7: «Quoi, une manif’ de communistes à Genève?»

Donald Trump, mais pas que, a atterri à Cointrin aujourd’hui, pour un marathon diplomatique de l’autre côté du lac, à Evian. Et vu que ces grandes gens ont été accueillies par notre Parmelin national, c’est évidemment l’occasion de rire un peu avec un petit roman-photo tout à fait fictif.

Plus de «Suisse»

C'est un Donald Trump gonflé à bloc, après un accord avec Téhéran, qui est arrivé lundi au sommet du G7 à Evian, en France, où Emmanuel Macron et ses autres partenaires espèrent une réouverture rapide du stratégique détroit d'Ormuz, sans péage iranien. Alors que le texte de l'accord n'a pas été rendu public, le président américain est attendu par ses pairs pour détailler les éléments du texte dès le dîner d'ouverture, lundi soir, avec les dirigeants des autres membres du G7 puis mardi, en présence des dirigeants de l'Egypte, des Emirats arabes unis et du Qatar.

Donald Trump a donc atterri à Genève avant d'arriver à Evian à bord de son hélicoptère. Accompagné notamment de son chef de la diplomatie Marco Rubio et de son ministre des Finances Scott Bessent, le président américain a été accueilli par son homologue suisse, Guy Parmelin, sur un tarmac de Cointrin en plein cagnard.

Le gourou MAGA a été précédé par le premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue canadien Mark Carney, alors que les premières ministres italienne Giorgia Meloni et japonaise Sanae Takaichi lui ont emboîté le pas.

Avant de les laisser plonger dans d’âpres débats géopolitiques et financiers, on vous propose un petit roman-photo de l’arrivée de ces puissants chef d’Etat en Suisse.

Le roman-photo

Demain, y sont tous chez moi, Beat. CHEZ MOI! Trump et les autres que je connais pas. Je stresse un peu... keystone

J’espère qu’ils ont nettoyé le barbecue communiste d’hier soir à Genève... keystone

Allez, je m’échauffe un peu y a personne... «Welcome, president Trump». Nan, trop formel.... «Hey Donald, I’m Guy!» Image: KEYSTONE

Putain, mais vous foutez quoi, Parmigiani? Image: KEYSTONE

Ah, Lula, tu tombes bien! Je m’entraîne pour l’arrivée de Trump, tu veux bien faire comme si t’étais lui? Allez... Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil. Image: KEYSTONE

Heu mais c’est tip top avec les pouces et tout... merci l’ami! Image: KEYSTONE

Je me réjouis tellement de voir Air Force One... Ah, merde quelqu’un arrive... Image: KEYSTONE

Hola, Hola, qué tal? T’es qui? Antonio Costa, président du Conseil de l’Europe. Image: KEYSTONE

Hein? Lui là, c’est le président du Conseil européen? Mais elle est quoi alors Von der Leyen? Image: KEYSTONE

Tcho Ursula, je viens de croiser ton homme à tout faire là, Antonio... hyper sympa.

Mark, je te présente euh..., euh... une meuf de Genève, je vous laisse, Donald va atterrir. La conseillère d’Etat Anne Hiltpold.

La vache, Trump, c’est bien plus tranquille à sécuriser qu’un manif noG7, hein les gars?

Là! Un McDo! Qu’on me ramène un truc, j’ai rien avalé depuis mon anniversaire. Image: AP

Big Mac, Mister President? Image: KEYSTONE

Atterrir dans un pays pour aller dans un autre... C’est misérable l’Europe, pourquoi ils y tiennent tant?

Ah, mais t’es le type qui bosse avec la méchante Suissesse aux cheveux courts? Image: KEYSTONE

Y avait une Tesla cramée et des gauchistes en pleurs quand j’ai survolé votre village là-bas, je vous prête l’ICE la prochaine fois, give me a call. Image: KEYSTONE

Salut les ploucs! Alors, ce match contre le Qatar, chaud patate hein? Image: KEYSTONE

Je peux? J’avais jamais touché un président sans pouvoir avant, c’est fascinant... Image: AP

Vous pensez vraiment que je pourrais moi aussi installer une cage de MMA dans le Palais Fédéral? Image: KEYSTONE

Tu dis que cette ville nage dans le fric juste en foutant de l’eau dans des bouteilles? Charles Kushner, ambassadeur des Etats-Unis en France.

Hé ho, Emmanuel, montre ta petite gueule de loser que je t’écrase la main!

Je poserais bien une petite pêche, moi... Image: EPA

Allez, hop, ni vu ni connu. Image: EPA

Bah alors, t’es où vieux cul? Viens là que je te mette une branlée pour tes 80 ans avant que ça commence!

J’arrive, j’arrive... t’as pas vu Guy Parmesan? J’aimerais lui filer deux ou trois conseils pour invalider les votations de dimanche sans tracas. Image: AP

Oh mais vous êtes toute petite, c’est vraiment trop chou! La première ministre japonaise Sanae Takaichi. Image: KEYSTONE