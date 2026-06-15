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Trump au G7: «Quoi, une manif’ de communistes à Genève?»

Donald Trump a atterri à Genève lundi après-midi.
Donald Trump a atterri à Genève lundi après-midi.image: keystone, montage: watson
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Trump au G7: «Quoi, une manif’ de communistes à Genève?»

Donald Trump, mais pas que, a atterri à Cointrin aujourd’hui, pour un marathon diplomatique de l’autre côté du lac, à Evian. Et vu que ces grandes gens ont été accueillies par notre Parmelin national, c’est évidemment l’occasion de rire un peu avec un petit roman-photo tout à fait fictif.
15.06.2026, 18:4015.06.2026, 18:50
Fred Valet
Fred Valet

C'est un Donald Trump gonflé à bloc, après un accord avec Téhéran, qui est arrivé lundi au sommet du G7 à Evian, en France, où Emmanuel Macron et ses autres partenaires espèrent une réouverture rapide du stratégique détroit d'Ormuz, sans péage iranien. Alors que le texte de l'accord n'a pas été rendu public, le président américain est attendu par ses pairs pour détailler les éléments du texte dès le dîner d'ouverture, lundi soir, avec les dirigeants des autres membres du G7 puis mardi, en présence des dirigeants de l'Egypte, des Emirats arabes unis et du Qatar.

Donald Trump a donc atterri à Genève avant d'arriver à Evian à bord de son hélicoptère. Accompagné notamment de son chef de la diplomatie Marco Rubio et de son ministre des Finances Scott Bessent, le président américain a été accueilli par son homologue suisse, Guy Parmelin, sur un tarmac de Cointrin en plein cagnard.

«Honte à toi!» Les règlements de compte d'après-manif ont commencé

Le gourou MAGA a été précédé par le premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue canadien Mark Carney, alors que les premières ministres italienne Giorgia Meloni et japonaise Sanae Takaichi lui ont emboîté le pas.

Avant de les laisser plonger dans d’âpres débats géopolitiques et financiers, on vous propose un petit roman-photo de l’arrivée de ces puissants chef d’Etat en Suisse.

Le roman-photo

Demain, y sont tous chez moi, Beat. CHEZ MOI! Trump et les autres que je connais pas. Je stresse un peu...

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keystone

J’espère qu’ils ont nettoyé le barbecue communiste d’hier soir à Genève...

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keystone

Allez, je m’échauffe un peu y a personne... «Welcome, president Trump». Nan, trop formel.... «Hey Donald, I’m Guy!»

Swiss Federal President Guy Parmelin, right, prepares himself to welcome Brazil&#039;s President Luiz Inacio Lula da Silva, not pictured, prior to a bilateral meeting on the sideline of the the Evian ...
Image: KEYSTONE

Putain, mais vous foutez quoi, Parmigiani?

Swiss Federal President Guy Parmelin, right, speaks with Brazil&#039;s President Luiz Inacio Lula da Silva, left, prior to a bilateral meeting on the sideline of the the Evian G7 summit in Geneva, Swi ...
Image: KEYSTONE

Ah, Lula, tu tombes bien! Je m’entraîne pour l’arrivée de Trump, tu veux bien faire comme si t’étais lui? Allez...

Swiss Federal President Guy Parmelin, right, speaks with Brazil&#039;s President Luiz Inacio Lula da Silva, left, prior to a bilateral meeting on the sideline of the the Evian G7 summit in Geneva, Swi ...
Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil.Image: KEYSTONE

Heu mais c’est tip top avec les pouces et tout... merci l’ami!

Swiss Federal President Guy Parmelin, right, speaks with Brazil&#039;s President Luiz Inacio Lula da Silva, left, prior to a bilateral meeting on the sideline of the the Evian G7 summit in Geneva, Swi ...
Image: KEYSTONE

Je me réjouis tellement de voir Air Force One... Ah, merde quelqu’un arrive...

From left, Deike Potzel, Ambassador of the European Union to the UN in Geneva, European Council President Antonio Costa, Andreas Kunne, Ambassador of the European Union for Switzerland and the Princip ...
Image: KEYSTONE

Hola, Hola, qué tal? T’es qui?

Swiss Federal President Guy Parmelin, left, welcomes European Council President Antonio Costa, right, prior to a trilateral meeting on the sideline of the the Evian G7 summit in Geneva Airport, Switze ...
Antonio Costa, président du Conseil de l’Europe.Image: KEYSTONE

Hein? Lui là, c’est le président du Conseil européen? Mais elle est quoi alors Von der Leyen?

KEYPIX - From left, Anne Hiltpold, President of the Council of State of Geneva, Swiss Federal President Guy Parmelin, welcome Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer, and his wife Victoria Starmer, ...
Image: KEYSTONE
«Comme d'hab, ce sont des hommes qui foutent la m...»: au cœur de la manif

Tcho Ursula, je viens de croiser ton homme à tout faire là, Antonio... hyper sympa.

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Mark, je te présente euh..., euh... une meuf de Genève, je vous laisse, Donald va atterrir.

La conseillère d’Etat Anne Hiltpold.
La conseillère d’Etat Anne Hiltpold.

La vache, Trump, c’est bien plus tranquille à sécuriser qu’un manif noG7, hein les gars?

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Là! Un McDo! Qu’on me ramène un truc, j’ai rien avalé depuis mon anniversaire.

The Rh�ne River as seen as President Donald Trump arrives on Air Force One at the Geneva Airport, ahead of the G7 Summit in France, Monday, June 15, 2026, in Geneva, Switzerland. (AP Photo/Julia Demar ...
Image: AP

Big Mac, Mister President?

Marine One flies with US President Donald Trump aboard from Geneva Airport to the Evian G7 summit, in Cologny near Geneva, Switzerland, Monday, June 15, 2026. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
Image: KEYSTONE

Atterrir dans un pays pour aller dans un autre... C’est misérable l’Europe, pourquoi ils y tiennent tant?

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Ah, mais t’es le type qui bosse avec la méchante Suissesse aux cheveux courts?

Swiss Federal President Guy Parmelin, left, welcomes US President Donald Trump, right, after Trump disembarked from Air Force One at Geneva Airport prior the G7 summit in nearby Evian (France), in Gen ...
Image: KEYSTONE

Y avait une Tesla cramée et des gauchistes en pleurs quand j’ai survolé votre village là-bas, je vous prête l’ICE la prochaine fois, give me a call.

From left, Former US Speaker of the House Newt Gingrich and his wife Callista Gingrich, US Ambassador to Switzerland and Liechtenstein and Swiss Federal President Guy Parmelin, welcome US President Do ...
Image: KEYSTONE

Salut les ploucs! Alors, ce match contre le Qatar, chaud patate hein?

US President Donald Trump, after disembarked from Air Force One at Geneva Airport prior the G7 summit in nearby Evian (France), in Geneva, Switzerland, Monday, June 15, 2026. (KEYSTONE POOL/Martial Tr ...
Image: KEYSTONE

Je peux? J’avais jamais touché un président sans pouvoir avant, c’est fascinant...

President Donald Trump is welcomed by H.E. Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation, Ambassador Callista Gingrich U.S. Ambassador to Switzerland, Speaker Newt Gingrich, former Speaker of the ...
Image: AP

Vous pensez vraiment que je pourrais moi aussi installer une cage de MMA dans le Palais Fédéral?

Swiss Federal President Guy Parmelin, right, welcomes US President Donald Trump, left, after Trump disembarked from Air Force One at Geneva Airport prior the G7 summit in nearby Evian (France), in Gen ...
Image: KEYSTONE

Tu dis que cette ville nage dans le fric juste en foutant de l’eau dans des bouteilles?

Charles Kushner, ambassadeur des Etats-Unis en France.
Charles Kushner, ambassadeur des Etats-Unis en France.

Hé ho, Emmanuel, montre ta petite gueule de loser que je t’écrase la main!

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Je poserais bien une petite pêche, moi...

epa13039200 US President Donald J. Trump arrives at the Hotel Royal ahead of the G7 summit in Evian-les-Bains, France, 15 June 2026. The 52nd G7 Summit takes place in Evian-les-Bains from 15 to 17 Jun ...
Image: EPA

Allez, hop, ni vu ni connu.

epa13039201 US President Donald J. Trump arrives at the Hotel Royal ahead of the G7 summit in Evian-les-Bains, France, 15 June 2026. The 52nd G7 Summit takes place in Evian-les-Bains from 15 to 17 Jun ...
Image: EPA

Bah alors, t’es où vieux cul? Viens là que je te mette une branlée pour tes 80 ans avant que ça commence!

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J’arrive, j’arrive... t’as pas vu Guy Parmesan? J’aimerais lui filer deux ou trois conseils pour invalider les votations de dimanche sans tracas.

U.S. President Donald Trump arrives for the G7 summit in Evian-les-Bains, France, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Image: AP

Oh mais vous êtes toute petite, c’est vraiment trop chou!

Swiss Federal President Guy Parmelin, right, welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, left, at Geneva Airport prior the G7 summit in nearby Evian (France), in Geneva, Switzerland, Monday, June ...
La première ministre japonaise Sanae Takaichi.Image: KEYSTONE
La suite, dans le prochain épisode.
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Donald Trump arrive à Genève pour le G7
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